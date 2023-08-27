Движение только вверх: главные достижения российского кино

Кассовые рекорды: от «Ночного дозора» до «Чебурашки»

Постер фильма «Ночной дозор»

Если в девяностые годы в России наблюдалось стремительное падение спроса на отечественный кинематограф, то уже в начале нулевых в российской киноиндустрии наметились тенденции активного роста. Появляется все больше крупнобюджетных фильмов, исторических и военных драм, криминальных комедий, которые становятся настоящими народными хитами, — от «ДМБ» и «Бумера» до «Звезды» и «В августе 44-го».

В 2004 году на экраны выходит «первый российский блокбастер» — «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, окупивший свой бюджет почти в 5 раз и заработавший около 500 млн руб. в России и СНГ.

Вышедшие спустя год «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева и «9 рота» Федора Бондарчука заработали 519 и 673 млн руб. соответственно и подтвердили пробудившийся интерес зрителей к отечественным кинолентам, во многом обусловленный и возросшим качеством рекламного продвижения фильмов.

Первый миллиард

В 2007 году Бекмамбетов продолжил покорять вершины кинопроката – ремейк любимой советской классики «Ирония судьбы. Продолжение» первым преодолел отметку в миллиард и стал самым кассовым фильмом десятилетия, собрав 1,23 млрд руб. В 2013-м режиссер побьет собственный рекорд с помощью «Елок 3» (1,24 млрд руб.), однако в том же году новогоднюю комедию обойдет военный блокбастер Бондарчука «Сталинград» (1,67 млрд руб.), он же – первый российский фильм, снятый в формате IMAX.

В 2010-х список самых кассовых российских фильмов будет ежегодно пополняться 4-6 наименованиями, а в 2017-м это количество резко возрастет до 11. Спортивная биографическая лента Антона Мегердичева «Движение вверх» первой преодолеет отметку в 3 миллиарда – планку, выше которой, казалось, подняться невозможно.

«Чебурашка» бьет «Холопа»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Однако уже спустя пару лет Климу Шипенко удастся точно попасть в настроение аудитории и снять не военное, не историческое и даже не новогоднее кино, которое установит новый рекорд: народная комедия «Холоп» в 2020-м соберет 3,2 млрд руб. и будет оставаться самым успешным российским фильмом на протяжении трех лет.

2023 же год войдет в историю российского кино с абсолютным и беспрецедентным рекордом «Чебурашки».

Семейная приключенческая сказка о всем знакомом ушастом зверьке от режиссера Дмитрия Дьяченко заработала невероятные 7 миллиардов, обойдя в нашем прокате не только «Холопа», но и «Аватара» Джеймса Кэмерона, занимавшего первую строчку кассовых сборов в России с 2009 года.

Международное признание: от Венеции до «Оскара»

Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции | Источник: Legion-Media.ru

В XXI веке Россия вплывает в мировой киноконтекст на «Русском ковчеге» Александра Сокурова. Первый в истории полнометражный игровой фильм, снятый одним кадром, имеет огромный успех в американском прокате, среди своих любимых фильмов его упоминают Стивен Спилберг и Алехандро Гонсалес Иньярриту. В 2003-м громко заявляет о себе новосибирский режиссер Андрей Звягинцев – после победы на Венецианском фестивале своего дебютного «Возвращения» кинематографист становится постоянным участником и лауреатом главных международных смотров, а также двукратным номинантом на «Оскар» (за «Левиафан» и «Нелюбовь»).

С середины нулевых крупнейшие фестивали мира активно приглашают россиян для участия в конкурсе, отмечая в их работах актуальное и честное изображение текущей действительности.

В 2011-м Александр Сокуров побеждает на Венецианском кинофестивале с «Фаустом», а спустя несколько лет мировое признание приходит к ученикам его легендарной режиссерской мастерской в Нальчике. Кантемир Балагов получает призы Каннского фестиваля за «Тесноту» (2017) и «Дылду» (2019), драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» становится первой российской картиной, победившей в престижной каннской программе «Особый взгляд», в 2021 году.

Юрий Борисов и Сейди Хаарла на Каннском кинофестивале | Источник: Rex / Fotodom.ru

Несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, российское кино продолжают отмечать за рубежом: в 2022-м Елизавета Янковская («Ника») удостаивается специального упоминания жюри американского кинофестиваля South by Southwest, а «Иван Денисович» с ее отцом в главной роли Филиппом Янковским берет призы в Локарно и Палермо; в 2023-м жюри Шанхайского кинофестиваля признает лучшим короткометражным фильмом картину Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили».

Новое поколение актеров и режиссеров

В последние годы на нас буквально хлынул поток молодых актерских лиц и новых режиссерских имен — да с такой скоростью, что зрители едва успевают их запоминать.

Буквально недавно с экранов не сходили Александр Петров и Павел Прилучный, сегодня список главных лиц российского кино уже возглавляют Иван Янковский, Никита Ефремов и Юра Борисов. Но и им на пятки активно наступают еще более молодые, но не менее яркие и талантливые.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Главные молодые актеры российского кино

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Бум сериалов и онлайн-платформ

Вместо телемыла

За последний десяток лет сериалы не только покорили медиапространство, но и поменяли свой статус. Теперь это не второстепенный кинопродукт с приставкой теле-, а фактически «новое кино», предлагающее подчас больше креатива и несравнимо больше возможностей выбора. В прошлом остается формат бесконечного телемыла, ему на смену приходят уникальные, захватывающие, остроумные и детально проработанные истории.

Одновременно с этим к этичному обращению с контентом зрителя постепенно приучают российские онлайн-кинотеатры. Подписки на платформы (без навязчивой рекламы, с удобным интерфейсом и большим объемом легального контента) стали для многих частью ежемесячных расходов, что сказалось и на выручке видеосервисов: за последние пять лет она только росла, а в 2022 году, по данным Telecom Daily, общий заработок отечественных стримингов составил 63,3 млрд рублей.

Сериалы теснят полнометражное кино

На популярность онлайн-платформ влияет и рост производства ими оригинальных проектов. В 2022 году отечественные стриминги представили зрителям 64 originals-сериала, а в 2023-м, по прогнозам аналитиков, это число только возрастет.

К таким проектам присматриваются и западные стриминги: так, нашу «Эпидемию» Netflix приобрел за рекордные на тот момент 1,5 миллиона долларов. При этом постапокалиптическая фантастика в 59 странах попала в топ-10 самых просматриваемых шоу 2020 года. А до того копилка Netflix пополнилась сериалами «Лучше, чем люди», «Мажор» и «Метод».

Промо-постер сериала «Эпидемия» (To the lake) для Netflix

Сегодня платформы активно теснят телевидение: часть оригинального контента, произведенного ими совместно с крупными каналами, выходит сперва онлайн и только потом транслируется по ТВ. Стирается грань и между кинематографистами и создателями контента для малых экранов: по примеру Финчера, Скорсезе, Соррентино именитые отечественные режиссеры (а с ними и знаменитые артисты) пробуют себя в многосерийном формате. Константин Богомолов ставит провокационных «Содержанок» с Дарьей Мороз, Вадим Перельман — «Измены» с Еленой Лядовой, Юрий Быков снимает мрачный «Метод», а Федор Бондарчук — «Психа» и «Актрис». Борис Хлебников выпускает пронзительную «Обычную женщину» с Анной Михалковой, Валерия Гай Германика — «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, а Анна Меликян — «Нежность» с Викторией Исаковой и Константином Хабенским.

Кроме того, многим возрастным и народно любимым артистам сериалы открывают возможность для нового витка карьеры: Ирина Розанова, Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Юрий Кузнецов появляются в самых громких проектах, которые впоследствии становятся настоящими хитами: от «Эпидемии» и «Мира! Дружба! Жвачки!» до «Предпоследней инстанции» и «Вампиров средней полосы».

Возрождение жанрового кино

Нельзя не сказать про новое русское фэнтези («Майор Гром: Чумной Доктор», «Этерна», «Серебряные коньки») и масштабные исторические проекты («Викинг», «Сердце пармы»), фантастику и напряженные фильмы-катастрофы («Притяжение», «Мира», «Огонь», «На солнце, вдоль рядов кукурузы»).

Отдельного упоминания стоит новое семейное кино: от почти камерных «Призрака» и «Хорошего мальчика» до по-настоящему зрелищных сказок-блокбастеров: здесь не только суперуспешная франшиза «Последний богатырь», которая в скором времени пополнится спин-оффом и отдельным сериалом, но и «Конек-Горбунок», «Чебурашка», «Баба Яга спасает мир», предстоящие «По щучьему велению» и «Летучий корабль». А в конце декабря в любимой россиянами долгоиграющей анимационной франшизе «Три богатыря» появится уже 12-й (!) фильм.

Феномен якутского кино

Расцвет кинематографа в Якутии пришелся на середину 2000-х — уже тогда жанровые малобюджетные картины на языке саха, снятые энтузиастами на коленке, обгоняли в местном прокате голливудскую продукцию. За пределами региона о якутском кино широко заговорили в 2010-х. Ленты, произведенные студией «Сахафильм» и другими, стали все чаще замечать не только в России, но и за рубежом — так, драму Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» приветствовали на кинофестивалях в Южной Корее, Новой Зеландии, Австралии и Канаде.

Кино, способное удивить 30 самых любопытных якутских фильмов

В 2018-м о «новой волне якутского кино» продолжили говорить в связи с победой «Царь-птицы» Эдуарда Новикова на ММКФ. Рассказ о жителях глухой якутской тайги, в доме которых поселился орел, — яркий пример той самобытности авторского якутского кино, из которой и складывается его феномен.

В меньшей степени ориентируясь на опыт мирового кино, якуты черпают сюжеты из собственного прошлого и настоящего, вдохновляются народными легендами и говорят об актуальном через фольклор и традиции, сочетают поэзию сибирских пейзажей с живописанием быта обычного человека.

Простые и в то же время душевные истории, пронизанные то светом зимнего солнца, то, наоборот, темными потусторонними силами, обладают магнетическим воздействием: от завораживающих и леденящих драм («Пугало» Дмитрия Давыдова, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Айта» Степана Бурнашева), лирических лент с терапевтическим эффектом («Надо мною солнце не садится» и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой) до фольклорных хорроров («Мой убийца», «Иччи» Костаса Марсаана) и номинированной на «Оскар» в 2023 году душераздирающей документальной ленты «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239570&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выход в космос

Пожалуй, самым амбициозным проектом российского кино за последние годы, а то и за всю его новейшую историю, стал «Вызов» — первый в мире фильм, снятый профессиональными кинематографистами на космической орбите. Отобранной среди множества претенденток актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко предстояло всего за несколько месяцев подготовиться к полету на Международную космическую станцию. Спустя полгода учебы, тренировок в скафандрах и испытаний на центрифуге и в барокамере, в октябре 2021 года с космодрома Байконур режиссер и актриса в составе экипажа корабля «Союз МС-19» отправились в космос.

За 12 дней, проведенных на борту МКС, Шипенко, выполнявший функции не только постановщика, но и оператора, отснял около 30 часов материала, которые в итоге превратились в 35 минут хронометража картины.

Коллегами Юлии Пересильд по кадру стали актеры-дебютанты – космонавты-испытатели, герои РФ Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. По сюжету, талантливый торакальный хирург Евгения Беляева должна провести сложнейшую операцию на сердце в условиях невесомости и с минимумом медицинского оборудования, чтобы спасти жизнь космонавту.

Еще на этапе подготовки фильм сопровождали споры. Оправдано ли тратить деньги на полет в космос, если технологии позволяют нарисовать не менее убедительную картинку? Стоит ли ради эксперимента жертвовать полетами профессиональных космонавтов и рисковать жизнью непрофессиональных? И получилось бы само кино, если бы не вся эта затея с космосом? После премьеры фильма в апреле 2023 года каждый зритель смог сам ответить себе на эти вопросы. Может быть, действительно стоило слетать в космос, чтобы лишний раз показать всем историю о ценности человеческой жизни? Одно несомненно точно – потрясение от осознания того, что такое вообще стало возможным.

Российское кино – что дальше?

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Дальше – больше! В ближайшем будущем зрителей ждет немало любопытного и совершенно разного кино на больших и малых экранах. Совсем скоро Федор Бондарчук отправится в рискованное путешествие в образе легендарного Федора Конюхова в приключенческой драме «Повелитель ветра», Никита Кологривый попробует изобразить Емелю в новой версии народной сказки «По щучьему велению», а Евгений Цыганов с Юлией Снигирь покажут свою интерпретацию «Мастера и Маргариты».

Самые ожидаемые российские фильмы 2023 года Список