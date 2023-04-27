«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС

Клим Шипенко

Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко в интервью Kino Mail.ru рассказал, как привыкал к ощущению гравитации, вернувшись на Землю после съемок на МКС.

По словам постановщика, встать на ноги и начать ходить с поддержкой он смог лишь через несколько часов после возвращения из космоса. Еще три дня понадобилось для полного восстановления.

«Ощущения похожи на сильное алкогольное опьянение — заносит, шатает, об углы стукаешься, в повороты не вписываешься. С каждым днем полегче, но некоторое время ощущение держалось», — вспоминает 39-летний режиссер.

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