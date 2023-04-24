Рецензия редакции

О чем все это

Два курсанта питерской мореходки Максим и Никита устраиваются пройти практику на видавшем виды замызганном мурманском траулере «Снегирь». Команда рыбаков — настоящие «морские волки» без малейшего романтического флера, похожие скорее на бродяг с тюремным прошлым или в лучшем случае работяг-сезонников. На лицо ужасные, но добрые внутри, просоленные мореманы грубовато подтрунивают над молоденькими парнями, не знающими ни жизни, ни моря. Такое пополнение для них скорее обуза, а не подмога. Опекать салаг берется мастер по добыче Геннадий — у него самого двое дочерей, к поколению зумеров он относится терпимее и даже не без интереса. Добыча рыбы, однако, в этот поход что-то не ладится, и старшие решают рискнуть и взять косяк в норвежских водах, нарушив тем самым закон. У Никиты из-за болтливости друга портятся отношения с командой, надвигается шторм, и вскоре происходит настоящая трагедия.

Зачем смотреть

Предельно реалистичная и почти во всем правдоподобная производственная драма, поднимающая темы конфликта поколений, кризиса взросления, дедовщины и токсичного поведения в мужском коллективе, ответственности личной и коллективной. И героизма, на который оказываются способны люди, в обычной жизни проявляющие себя далеко не лучшим образом. Несколько отстраненная созерцательность и кажущаяся поначалу бессюжетность, характерные для авторского кино, в случае с производственной темой дают ощущение документальности съемок, но это впечатление обманчиво. Реалистичные персонажи хорошо сыграны, и актеры дают фильму дыхание значимой художественной работы.

Почему можно не смотреть

На жизнь работяг у режиссера Бориса Хлебникова все же очень интеллигентский взгляд. Ему ближе юные персонажи картины, для которых тут все описывается словом «жесть» и которые не могут подстроить свои сухопутные привычки под суровую жизнь коллектива. Но козлами выглядят, конечно, взрослые мужики, просто зарабатывающие себе на жизнь нелегким трудом в устоявшемся и привычном для всех ритме. Конфликт вокруг нежелания одного из парней связывать жизнь с морем выглядит очень надуманным — да не будет никто так из-за этого переживать. За основу сценария Хлебников взял советский роман 1960-х годов «Три минуты молчания» Георгия Владимова, где подобная мораль была обязательной идеологической приправой: герой должен перековаться и вместо поступления в физмат связать-таки свою жизнь с рыболовством. С чего современные трудяги сейнера должны его осуждать за выбранный путь — непонятно. Такие моменты отравляют реалистичность — главное достоинство «Снегиря». Выглядят мертвой рыбой, которую вытаскивают тралом персонажи. И пусть это «придирка к реквизиту» — понятно, что живую купить дороже, — но уж очень знаково выглядит.