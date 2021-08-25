Якутская область, конец XIX века. После смерти второго ребенка Хабджий и его жена Керемес продолжают выживать в суровой якутской тайге вдали от населенных пунктов, готовясь к холодной и голодной зиме. Однажды в доме героев, по приказу местного Князя, поселяется русский каторжник Костя. Найти с ним общий язык у пары не получается, а вскоре каторжник начинает вести себя, словно хозяин дома.

Психологическая драма «Нуучча» снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.