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Нуучча

Расписание и билеты
4.118 оценок
IMDb6.7
Награды:
2021драма
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Сюжет фильма:

Якутская область, конец XIX века. После смерти второго ребенка Хабджий и его жена Керемес продолжают выживать в суровой якутской тайге вдали от населенных пунктов, готовясь к холодной и голодной зиме. Однажды в доме героев, по приказу местного Князя, поселяется русский каторжник Костя. Найти с ним общий язык у пары не получается, а вскоре каторжник начинает вести себя, словно хозяин дома.

Психологическая драма «Нуучча» снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского.

Режиссер
Владимир Мункуев
В ролях
Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов
Страна
Россия
Премьера
17 марта (РФ)
25 августа 2021 (Мир)
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Расписание в Москве
Сегодня
Сегодня (09.02.2022, среда)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
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15:00
18:00
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Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (09.02.2022, среда)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлер
Кадры14
14
фотографий
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