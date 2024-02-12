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Смерчи

Смерчи (2024)

Twisters

Смерчи
2024триллербоевикприключения

Сюжет фильма «Смерчи»

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Кейт Купер — бывшая охотница за штормами, завязавшая со своим опасным хобби после того, как еще во время учебы в колледже встреча с торнадо едва не стоила ей жизни. Теперь девушка работает в тылу, изучая природу катаклизмов в Нью-Йорке, в безопасности. Но однажды ее друг Хави убеждает Кейт присоединиться к его команде, чтобы испытать инновационную систему отслеживания штормов. Так их пути пересекаются с Тайлером Оуэнсом — знаменитым охотником за штормами и звездой соцсетей, который ни за что не упустит возможность оказаться в эпицентре бушующей стихии. Штормовой сезон на подходе, и в этот раз ожидается ожидается нечто поистине грандиозное. Соперничество Кейт и Тайлера оборачивается борьбой за их собственные жизни.

«Смерчи» (2024) — фильм-катастрофа о разрушительном торнадо с Гленом Пауэллом и Дэйзи Эдгар-Джонс в главных ролях.

Режиссер

Ли Айзек Чун

В ролях

Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Мора Тирни, Кирнан Шипка, Кэти О’Брайн, Дэвид Коренсвет, Энтони Рамос, Саша Лэйн, Дэрил МакКормак, Брэндон Переа, Гарри Хадден-Патон, Ник Додани, Стивен Оюнг, Тунде Адебимпе

Страна

США

Продюсеры

Патрик Краули, Томас Хэйслип, Фрэнк Маршалл
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Трейлер

Кадры

5
Кадр из Смерчи
Кадр из Смерчи
Кадр из Смерчи
Кадр из Смерчи
Кадр из Смерчи

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Смерч
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Смерчи (Twisters, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Смерчи. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Смерчи, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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