Кейт Купер — бывшая охотница за штормами, завязавшая со своим опасным хобби после того, как еще во время учебы в колледже встреча с торнадо едва не стоила ей жизни. Теперь девушка работает в тылу, изучая природу катаклизмов в Нью-Йорке, в безопасности. Но однажды ее друг Хави убеждает Кейт присоединиться к его команде, чтобы испытать инновационную систему отслеживания штормов. Так их пути пересекаются с Тайлером Оуэнсом — знаменитым охотником за штормами и звездой соцсетей, который ни за что не упустит возможность оказаться в эпицентре бушующей стихии. Штормовой сезон на подходе, и в этот раз ожидается ожидается нечто поистине грандиозное. Соперничество Кейт и Тайлера оборачивается борьбой за их собственные жизни.

«Смерчи» (2024) — фильм-катастрофа о разрушительном торнадо с Гленом Пауэллом и Дэйзи Эдгар-Джонс в главных ролях.