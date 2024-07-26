Стекольщик (2024)

Юный Винсент и его отец Томас содержат лучшую стекольную мастерскую в стране. Но однажды в их жизнь вторгается война, участвовать в которой они не желают. Когда в город приезжает полковник армии со своей дочерью Аллиз, одаренной скрипачкой, между отцом и сыном возникает конфликт. Чувство, которое рождается между Винсентом и Аллиз, сталкивается с испытаниями из-за разных взглядов их отцов. Герои живут во времена, когда патриотизм и социальное положение давлеют над свободой мысли и творчеством, а любовь попросту кажется неуместной.

«Стекольщик» — анимационный фильм, действие которого разворачивается в вымышленной стране, похожей на Пакистан. Мультфильм вошел в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси в 2024 году.