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Стекольщик

Стекольщик (2024)

The Glassworker

Стекольщик
20241 ч. 38 мин.анимемультфильмы

Сюжет фильма «Стекольщик»

:

Юный Винсент и его отец Томас содержат лучшую стекольную мастерскую в стране. Но однажды в их жизнь вторгается война, участвовать в которой они не желают. Когда в город приезжает полковник армии со своей дочерью Аллиз, одаренной скрипачкой, между отцом и сыном возникает конфликт. Чувство, которое рождается между Винсентом и Аллиз, сталкивается с испытаниями из-за разных взглядов их отцов. Герои живут во времена, когда патриотизм и социальное положение давлеют над свободой мысли и творчеством, а любовь попросту кажется неуместной.

«Стекольщик» — анимационный фильм, действие которого разворачивается в вымышленной стране, похожей на Пакистан. Мультфильм вошел в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси в 2024 году.

Режиссер

Усман Риаз

В ролях

Арт Малик, Саша Дхаван, Анжи Махиндра, Тони Джайавардена, Тереза Галлахер, Мина Анвар, Шам Али, Майя Сарая, Нила Аалиа

Страна

США, Пакистан

Премьера

26 июля (Мир)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Стекольщик
Кадр из Стекольщик
Кадр из Стекольщик
Кадр из Стекольщик
Кадр из Стекольщик
7
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Стекольщик (The Glassworker, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Стекольщик. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Стекольщик, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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