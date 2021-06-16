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Разжимая кулаки

Unclenching The Fists

Награды:
20211 ч. 37 мин.драма
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Сюжет фильма:

После трагических событий Заур перевез семью в небольшой шахтерский городок Мизур в Северной Осетии, зажатый между отвесными скалами. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким сбежал на заработки в ближайший крупный город — Ростов, а младший, Дакко, еще не знает, чего он хочет от жизни. В своей единственной и уже взрослой дочери Аде отец по-прежнему видит маленького беззащитного ребенка. Девушка планирует побег, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, однако разомкнуть крепкие отцовские объятия оказывается сложнее, чем казалось.

«Разжимая кулаки» — вторая картина Киры Коваленко, выпускницы режиссерской мастерской Александра Сокурова.

Режиссер
Кира Коваленко
В ролях
Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева
Страна
Россия
Продюсеры
Александр Роднянский, Сергей Мелькумов
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Трейлер
Кадры6
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