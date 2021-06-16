После трагических событий Заур перевез семью в небольшой шахтерский городок Мизур в Северной Осетии, зажатый между отвесными скалами. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким сбежал на заработки в ближайший крупный город — Ростов, а младший, Дакко, еще не знает, чего он хочет от жизни. В своей единственной и уже взрослой дочери Аде отец по-прежнему видит маленького беззащитного ребенка. Девушка планирует побег, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, однако разомкнуть крепкие отцовские объятия оказывается сложнее, чем казалось.

«Разжимая кулаки» — вторая картина Киры Коваленко, выпускницы режиссерской мастерской Александра Сокурова.