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После трагических событий Заур перевез семью в небольшой шахтерский городок Мизур в Северной Осетии, зажатый между отвесными скалами. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким сбежал на заработки в ближайший крупный город — Ростов, а младший, Дакко, еще не знает, чего он хочет от жизни. В своей единственной и уже взрослой дочери Аде отец
«Разжимая кулаки» — вторая картина Киры Коваленко, выпускницы режиссерской мастерской Александра Сокурова.