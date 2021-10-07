15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году

В 2021 году впервые в истории программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля главный приз получила российская картина. «Разжимая кулаки» — второй полный метр Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Это очень личная и искренняя история о девушке из Северной Осетии, задыхающейся от гиперопеки своей семьи и тонко сыгранной дебютанткой Миланой Агузаровой. К слову, Кира — уже не первая, кто снимает об удушающих условиях жизни девушки с Северного Кавказа, в 2017-м еще один «сокуровец» Кантемир Балагов получил приз ФИПРЕССИ «Особого взгляда» за свою «Тесноту».
«Общага»
Став одним из самых востребованных в США операторов, среди работ которого — «Отряд самоубийц» и «Ярость» с Брэдом Питтом, Роман Васьянов вернулся на родину, чтобы попробовать себя в режиссуре. В качестве основы для своего дебюта он выбрал «Общагу-на-крови» Алексея Иванова — роман-метафору о замкнутом студенческом мирке, обитатели которого в страданиях познают любовь, предательство и самих себя. Мающихся в стенах общаги, но не желающих выходить из нее студентов сыграли Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Илья Маланин, Марина Васильева и Геннадий Вырыпаев, а Васьянов был отмечен призом «Кинотавра» за лучший дебют.
Притчевый постмодернистский триллер от авторского тандема Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представленный на Венецианском фестивале-2021 в основном конкурсе, критики уже окрестили главным российским фильмом года. Мрачная и стильная антиутопия о капитане НКВД, который вымаливает прощение у своих жертв, чтобы попасть в Рай, стала очередным бенефисом Юры Борисова и жутким напоминанием о том, как беззащитен человек перед системой.
«Герда»
Вторая режиссерская работа Натальи Кудряшовой и личный фаворит Гаспара Ноэ на кинофестивале в Локарно — история о хрупкой студентке из провинции, которой приходится танцевать стриптиз, чтобы прокормить себя и маму-лунатика. Дебютировавшую в главной роли модель Анастасию Красовскую наградили «Золотым леопардом» как лучшую актрису, а вскоре картину смогли оценить и на родине — лента была представлена в конкурсе «Кинотавра».
Имя Кирилла Серебренникова мелькает среди конкурсантов мировых кинофестивалей с завидной регулярностью. Вот и в этом году каннскую программу разбавила российская хтонь, перенесенная режиссером на экран из романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Инфернальная Пересильд-Снегурочка, кровожадная Хаматова с ножом, фантасмагория, сюрреализм и постмодерн — чем не идеальная новогодняя сказка-2021?
«Медея»
Александр Зельдович, снимающий по одной картине каждые десять лет, перенес в современность древнегреческий миф о Медее — женщине, одиночеством и предательством доведенной до грани и готовой на все. Молодежное жюри кинофестиваля в Локарно оценило трагедию с Тинатин Далакишвили и Евгением Цыгановым в главных ролях «за эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста».
Третьей российской картиной, отмеченной на престижном кинофестивале в Локарно, стала новая работа классика отечественного кино Глеба Панфилова, снятая по мотивам повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Филипп Янковский, благодаря своему мастерству и фактурности создавший органичный образ простого русского солдата, стал обладателем приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.
Владимир Битоков — уже третий выпускник сокуровской мастерской, приоткрывающий западной публике дверь в кавказскую действительность. В этом году на Венецианском кинофестивале показали его вторую картину «Мама, я дома» о водительнице автобуса из Нальчика, которой сообщают о том, что ее сын погиб в Сирии. Ксения Раппопорт впечатляюще убедительна в роли безутешной матери, всеми силами добивающейся правды, а аккомпанирующий ей Юра Борисов уже в который раз подтверждает свою заявку на статус главного актера года.
«Нуучча»
На протяжении последних лет Республика Саха исправно поставляет на фестивальный рынок кино, завораживающее своей самобытностью. В прошлом году якутское «Пугало» Дмитрия Давыдова произвело фурор на «Кинотавре», завоевав главный приз, а в этот раз наивысший балл от кинокритиков и приз за режиссуру заработала лента Владимира Мункуева «Нуучча» — напряженная психологическая драма о потерянном мире, разворачивающаяся в суровой тайге.
Юные Коля и Саша наслаждаются беззаботным летом, пока вокруг них происходит что-то странное и чудесное. Николай Хомерики вернулся из большого плавания по коммерческому кино в авторское — и, кажется, не зря. Залитая солнечным светом чувственная история неожиданно для всех (включая самого режиссера) победила на «Кинотавре», а актерские начинания дебютировавшей Ольги Бодровой жюри поддержало наградой за лучшую женскую роль.
Финско-российская мелодрама «Купе номер 6» — рассказ о двух одиночествах, которые встретились в поезде, следующем в Мурманск сквозь холод и зимнюю грязь. Здесь, в тесном купе под тусклым светом находят тепло и близость герои, изголодавшиеся по человеческим отношениям, — финский археолог Лора и шокирующий ее Леха, гоповатый шахтер в аутентичном исполнении (как вы думали кого) Юры Борисова. Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2021.
«Дело»
Опубликовав в соцсетях сатирический пост, разоблачающий мэра провинциального городка, профессор литературы оказывается под арестом. Алексей Герман-мл. создал политическое киновысказывание, изобразив на большом экране абсурдную реальность таких вот «дел», поверить в которую помогают живые и убедительные герои, воплощенные звездами первой величины — от Светланы Ходченковой и Анны Михалковой до Александра Паля и Саши Бортич.
«Ничья»
Депрессивная история о юной девушке, окруженной насилием, злобой и равнодушием, хотя и довольно привычна для российского кино, но впечатляет своей честностью, интимностью и кастингом — в картине совсем нет известных лиц, а главным открытием становится дебютантка Анастасия Струкова. Болезненная и не так уж часто освещающаяся тема раннего материнства заставляет вспомнить недавний хит «Сандэнса» и Берлинале «Никогда, редко, иногда, всегда» или победившее в Венеции-2021 «Событие». Интересно, что премьера ленты проходила одновременно на «Кинотавре», где дебют Лены Ланских остался без призов, и на фестивале в Сан-Себастьяне, где картина победила в конкурсе «Новые режиссеры».
Главный герой этого медитативного портрета московских окраин — кладмен, путешествующий по столице со своими преступными целями. Медленно следуя за ним по пятам, камера запечатлевает городское пространство, исследует его поэтику и политику. Авторский проект Екатерины Селенкиной «Обходные пути» победил на Венецианском кинофестивале в программе «Неделя критики».
«ГЭС-2»
Еще одна российская картина, показанная в Венеции и фиксирующая приметы меняющейся на глазах современной Москвы, «ГЭС-2» Насти Коркии документирует реконструкцию исторического здания электростанции на Болотной набережной. Вместе с тем, как здание превращается в новую культурную институцию, автор пытается найти ответ на вопрос, как искусство преломляется в нашей жизни и влияет на нее.