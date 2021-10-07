15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году

Депрессивная история о юной девушке, окруженной насилием, злобой и равнодушием, хотя и довольно привычна для российского кино, но впечатляет своей честностью, интимностью и кастингом — в картине совсем нет известных лиц, а главным открытием становится дебютантка Анастасия Струкова. Болезненная и не так уж часто освещающаяся тема раннего материнства заставляет вспомнить недавний хит «Сандэнса» и Берлинале «Никогда, редко, иногда, всегда» или победившее в Венеции-2021 «Событие». Интересно, что премьера ленты проходила одновременно на «Кинотавре», где дебют Лены Ланских остался без призов, и на фестивале в Сан-Себастьяне, где картина победила в конкурсе «Новые режиссеры».