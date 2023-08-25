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25 августа 2023, новость

Как зрители относятся к российскому кино: результаты исследования

Наше кино стало лучше, но над качеством еще нужно работать, считают россияне
Источник: Unsplash

Каждый второй житель РФ стал смотреть больше российских фильмов за последние годы, а каждый третий видел более 5 отечественных картин в 2023 году. При этом 23%, то есть почти четверть зрителей признались, что за текущий год посмотрели более 10 российских лент.

Такие данные приводит Кино Mail.ru (проект VK) по итогам большого опроса зрителей, проведенного накануне Дня российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тыс. человек.

Наше кино стало лучше, но над качеством нужно работать

Большинство зрителей (48,3%) согласны с утверждением, что отечественное кино стало лучше, а основными его достижениями называют разнообразие жанров и выбора (43,6%), рост качества и количества новых фильмов для широкой аудитории (29,4%), а также съемки фильма в космосе (17%, речь о проекте «Вызов»). Еще 10% отмечают в качестве достижений кассовые рекорды в прокате и международное признание.

На вопрос о том, что, по их мнению, можно было бы улучшить в российских фильмах, зрители назвали качество сценариев и сюжета, режиссуру и актерскую игру, а также техническую составляющую (картинку, спецэффекты, декорации).

А вот среди жанров, которых не хватает нашему кино, были перечислены фантастические/зрелищные блокбастеры, семейные и детские фильмы, а также комедии и исторические фильмы.

Какие фильмы впечатлили россиян

Кадр из фильма «Чебурашка»

Больше половины участников опроса (55%) отметили, что есть хотя бы один современный российский фильм, который их сильно впечатлил, и они готовы рекомендовать его для просмотра, а 19% из них признались, что таких фильмов — даже несколько.

Среди примеров подобных кинолент зрители чаще всего называли «Чебурашку», «Легенду №17», «Т-34», «Движение вверх», первый фильм трилогии «Последний богатырь», а также драмы «Вызов» и «Дурак».

Также стало известно, что большинство участников опроса (45,8%) предпочитают среди лент отечественного производства именно новинки и современные фильмы, а 43% выбирают советское кино. А вот для просмотра в кинотеатрах россияне все еще отдают предпочтение зарубежным фильмам (40%), 25% не обращают внимания на страну производства и только 20% выбирают пойти на российский фильм. Оставшиеся 15% утверждают, что смотрят в кино как зарубежные, так и отечественные ленты примерно в равной пропорции.

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