Как зрители относятся к российскому кино: результаты исследования

Каждый второй житель РФ стал смотреть больше российских фильмов за последние годы, а каждый третий видел более 5 отечественных картин в 2023 году. При этом 23%, то есть почти четверть зрителей признались, что за текущий год посмотрели более 10 российских лент.

Такие данные приводит Кино Mail.ru (проект VK) по итогам большого опроса зрителей, проведенного накануне Дня российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тыс. человек.

Наше кино стало лучше, но над качеством нужно работать

Большинство зрителей (48,3%) согласны с утверждением, что отечественное кино стало лучше, а основными его достижениями называют разнообразие жанров и выбора (43,6%), рост качества и количества новых фильмов для широкой аудитории (29,4%), а также съемки фильма в космосе (17%, речь о проекте «Вызов»). Еще 10% отмечают в качестве достижений кассовые рекорды в прокате и международное признание.

На вопрос о том, что, по их мнению, можно было бы улучшить в российских фильмах, зрители назвали качество сценариев и сюжета, режиссуру и актерскую игру, а также техническую составляющую (картинку, спецэффекты, декорации).

А вот среди жанров, которых не хватает нашему кино, были перечислены фантастические/зрелищные блокбастеры, семейные и детские фильмы, а также комедии и исторические фильмы.

Какие фильмы впечатлили россиян

Кадр из фильма «Чебурашка»

Больше половины участников опроса (55%) отметили, что есть хотя бы один современный российский фильм, который их сильно впечатлил, и они готовы рекомендовать его для просмотра, а 19% из них признались, что таких фильмов — даже несколько.