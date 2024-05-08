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Гадкий я 4

Гадкий я 4 (2024)

Despicable Me 4

20241 ч. 23 мин.комедиямультфильмыприключениясемейный

Сюжет фильма «Гадкий я 4»

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Продолжение истории бывшего суперзлодея Грю и его семьи — жены Люси и приемных дочерей Марго, Эдит и Агнес, к которым присоединился Грю-младший, добавивший радости и хлопот новоиспеченным молодым родителям. Завязав со злодейством, Грю стал преданным агентом Антизлодейской Лиги, и в этой роли его ждут новые приключения и новый враг в лице Максима Де Маля и его подружки Валентины.

«Гадкий я 4» (2024) — четвертая часть франшизы «Гадкий я» и прямое продолжение мультфильма «Гадкий я 3», выпущенного в 2017-м году. Роли в мультфильме озвучили Стив Карелл, Кристен Уиг, Джои Кинг, София Вергара, Уилл Феррелл и другие.

Режиссеры

Крис Рено, Патрик Далаж

В ролях

Стив Карелл, Кристен Уиг, Джои Кинг, София Вергара, Уилл Феррелл, Миранда Косгров, Стив Куган, Пьер Коффан, Хлоя Файнмен, Стивен Колбер, Дэна Гайер

Страна

США

Премьера

3 июля (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

3
Кадр из Гадкий я 4
Кадр из Гадкий я 4
Кадр из Гадкий я 4

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Гадкий я 4 (Despicable Me 4, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Гадкий я 4. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Гадкий я 4, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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