Продолжение истории бывшего суперзлодея Грю и его семьи — жены Люси и приемных дочерей Марго, Эдит и Агнес, к которым присоединился Грю-младший, добавивший радости и хлопот новоиспеченным молодым родителям. Завязав со злодейством, Грю стал преданным агентом Антизлодейской Лиги, и в этой роли его ждут новые приключения и новый враг в лице Максима Де Маля и его подружки Валентины.

«Гадкий я 4» (2024) — четвертая часть франшизы «Гадкий я» и прямое продолжение мультфильма «Гадкий я 3», выпущенного в 2017-м году. Роли в мультфильме озвучили Стив Карелл, Кристен Уиг, Джои Кинг, София Вергара, Уилл Феррелл и другие.