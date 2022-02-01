Москва, 1930-е. После того, как вокруг известного писателя на пике карьеры разворачивается литературный скандал, он оказывается персоной нон грата: спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают с ним встречи. Единственным проблеском света в жизни писателя становится Маргарита — новая муза, возлюбленная и единственная, кто поддерживает его. Воодушевленный ее любовью, герой пишет роман, персонажами которого выступают реальные люди из его окружения, а сюжет строится вокруг загадочного Воланда, списанного с его знакомого иностранца. Постепенно писатель перестает замечать, как размывается грань между фантазией и реальностью.

«Воланд» — фильм Михаила Локшина, снятый по мотивам культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».