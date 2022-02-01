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Воланд

2023драмадетективфэнтези
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Сюжет фильма:

Москва, 1930-е. После того, как вокруг известного писателя на пике карьеры разворачивается литературный скандал, он оказывается персоной нон грата: спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают с ним встречи. Единственным проблеском света в жизни писателя становится Маргарита — новая муза, возлюбленная и единственная, кто поддерживает его. Воодушевленный ее любовью, герой пишет роман, персонажами которого выступают реальные люди из его окружения, а сюжет строится вокруг загадочного Воланда, списанного с его знакомого иностранца. Постепенно писатель перестает замечать, как размывается грань между фантазией и реальностью.

«Воланд» — фильм Михаила Локшина, снятый по мотивам культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Режиссер
Михаил Локшин
В ролях
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Аугуст Диль, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте
Страна
Россия
Премьера
1 января 2023 (РФ)
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Трейлер
Кадры14
14
фотографий
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