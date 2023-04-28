История всемирно известного российского путешественника, писателя и художника Федора Конюхова, совершившего 5 кругосветных плаваний и более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара. Конюхов установил 25 мировых рекордов, 17 раз переплыл Атлантику и единственный в мире пересек Тихий океан с востока на запад и с запада на восток на весельной лодке.

«Повелитель ветра» — история 11-дневного кругосветного полета на воздушном шаре, которое Федор Конюхов совершил в 2016 году.