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Иван Денисович

20211 ч. 45 мин.драма
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Сюжет фильма:

Фильм, снятый по мотивам повести Александра Солженицына, рассказывает о жизни Ивана Денисовича Шухова — советского заключенного, русского крестьянина и солдата, отбывающего десять лет лагерей. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой.

Режиссер
Глеб Панфилов
В ролях
Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев, Виталия Корниенко
Страна
Россия
Премьера
23 сентября (РФ)
13 августа (Мир)
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Трейлер
Кадры6
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