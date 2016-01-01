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Майор Гром: Чумной доктор

2021боевикприключения
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Сюжет фильма:

Жители Санкт-Петербурга узнают, что в их городе появился человек в маске Чумного Доктора. Провозгласив Россию больной чумой коррупции и беззакония, он объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам и убивает людей, которые уходили от наказания с помощью денег и своего высокого общественного статуса. Майор полиции Игорь Гром, известный всему городу своим пробивным характером и бескомпромиссностью в отношении преступников, впервые сталкивается с трудностями в расследовании.

«Майор Гром: Чумной доктор» — полнометражная адаптация одноименного российского комикса.

Режиссер
Олег Трофим
В ролях
Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Олег Чугунов, Антон Богданов
Страна
Россия
Продюсеры
Артем Габрелянов, Владимир Беседин, Федор Кан, Роман Котков
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Трейлеры2
Кадры2
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