В один прекрасный день Емеля отправляется на рыбалку, которая меняет всю его жизнь. К нему попадает волшебная Щука, готовая исполнить три любых желания. Не веря своему счастью, Емеля спускает два желания на ерунду, а вот третье решает приберечь. Молодой человек хочет завоевать сердце царевны Анфисы, а Щука вызывается помочь ему в этом нелегком деле, сбросив чешую и представ обычной девушкой Василисой.

«По щучьему велению» — приключенческое фэнтези по мотивам русской народной сказки о крестьянском парне Емеле.