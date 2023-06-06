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По щучьему велению

2023приключенияфэнтези

Сюжет фильма:

В один прекрасный день Емеля отправляется на рыбалку, которая меняет всю его жизнь. К нему попадает волшебная Щука, готовая исполнить три любых желания. Не веря своему счастью, Емеля спускает два желания на ерунду, а вот третье решает приберечь. Молодой человек хочет завоевать сердце царевны Анфисы, а Щука вызывается помочь ему в этом нелегком деле, сбросив чешую и представ обычной девушкой Василисой.

«По щучьему велению» — приключенческое фэнтези по мотивам русской народной сказки о крестьянском парне Емеле.

Режиссер
Александр Войтинский
В ролях
Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова
Страна
Россия
Премьера
26 октября (РФ)
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Трейлер
Кадры20
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