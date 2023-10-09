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Майор Гром: Игра

2024боевикприключения

Сюжет фильма:

После победы над Чумным Доктором прошло уже больше года. Жизнь Санкт-Петербурга вернулась в привычную колею, Сергей Разумовский заключен в психиатрической лечебнице. Майор Гром, ставший звездой города и настоящим супергероем, продолжает ловить преступников вместе с напарником Димой Дубиным и встречается с журналисткой Юлией Пчелкиной. Пока вокруг Игоря Грома толпятся фанаты и пресса, в городе появляется новый таинственный злодей по прозвищу Призрак, который предлагает полицейскому сыграть в опасную игру. На кону — жизни обычных людей.

«Майор Гром: Игра» (2023) — продолжение истории петербургского полицейского Игоря Грома в исполнении Тихона Жизневского.

Режиссер
Олег Трофим
В ролях
Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Евгений Чебатков, Сергей Горошко, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Атлас, Андрей Трушин
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры16
16
фотографий
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