После победы над Чумным Доктором прошло уже больше года. Жизнь Санкт-Петербурга вернулась в привычную колею, Сергей Разумовский заключен в психиатрической лечебнице. Майор Гром, ставший звездой города и настоящим супергероем, продолжает ловить преступников вместе с напарником Димой Дубиным и встречается с журналисткой Юлией Пчелкиной. Пока вокруг Игоря Грома толпятся фанаты и пресса, в городе появляется новый таинственный злодей по прозвищу Призрак, который предлагает полицейскому сыграть в опасную игру. На кону — жизни обычных людей.

«Майор Гром: Игра» (2023) — продолжение истории петербургского полицейского Игоря Грома в исполнении Тихона Жизневского.