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Вызов

2023драма
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Сюжет фильма:

Женя — первоклассный врач-кардиохирург. Работа занимает главное место в ее жизни, на отношения и воспитание дочери-подростка у героини совсем не остается времени. А теперь Жене предстоит отправиться в космос, где в условиях невесомости она должна будет сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

«Вызов» — драма Клима Шипенко с Юлией Пересильд, съемки которой прошли на Международной космической станции.

Режиссер
Клим Шипенко
В ролях
Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный
Страна
Россия
Премьера
12 апреля (РФ)
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Трейлер
Кадры15
15
фотографий
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