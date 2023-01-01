Женя — первоклассный врач-кардиохирург. Работа занимает главное место в ее жизни, на отношения и воспитание дочери-подростка у героини совсем не остается времени. А теперь Жене предстоит отправиться в космос, где в условиях невесомости она должна будет сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

«Вызов» — драма Клима Шипенко с Юлией Пересильд, съемки которой прошли на Международной космической станции.