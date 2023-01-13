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Здоровый человек

2023драма
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Сюжет фильма:

Егор Тихонов — успешный ведущий спортивных новостей и любящий муж, который проходит через кризис среднего возраста. Однажды чужая трагедия становится для него триггером — герой решает в корне пересмотреть свою жизнь, начинает работать волонтером в раковом отделении для детей, ходит на поиски пропавших людей. Однако обретение нового предназначения дорого обходится Егору: он теряет работу и оказывается на грани развода. Все это заставляет героя сомневаться в том, хватит ли ему сил на избранный путь.

«Здоровый человек» — драма о нравственном беспокойстве с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум.

Режиссер
Петр Тодоровский-мл.
В ролях
Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова, Евгений Ткачук, Платон Саввин, Полина Айнутдинова, Александр Михайлов, Мария Лобанова
Страна
Россия
Премьера
2 марта (РФ)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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Тренер
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