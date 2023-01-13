Егор Тихонов — успешный ведущий спортивных новостей и любящий муж, который проходит через кризис среднего возраста. Однажды чужая трагедия становится для него триггером — герой решает в корне пересмотреть свою жизнь, начинает работать волонтером в раковом отделении для детей, ходит на поиски пропавших людей. Однако обретение нового предназначения дорого обходится Егору: он теряет работу и оказывается на грани развода. Все это заставляет героя сомневаться в том, хватит ли ему сил на избранный путь.

«Здоровый человек» — драма о нравственном беспокойстве с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум.