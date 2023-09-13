Наверх

Бременские музыканты

2023комедияприключениясемейный

Сюжет фильма:

Молодой Трубадур и его четверо верных друзей — Осел, Пес, Кошка и Петух — путешествуют по миру, зарабатывая на жизнь цирковыми представлениями. В пути их ждет множество приключений, опасностей и неожиданных встреч. А еще — любовь. Героям предстоит испытать свою дружбу на верность и побороться за свою свободу.

«Бременские музыканты» — приключенческая комедия Алексея Нужного, снятая по мотивам советского мультфильма, с Тихоном Жизневским, Валентиной Ляпиной и Константином Хабенским.

Режиссер
Алексей Нужный
В ролях
Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Оксана Суркова, Павел Стонт
Страна
Россия
Продюсер
Леонид Верещагин
Трейлер
Кадры15
15
фотографий
Читайте также
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Движение только вверх: главные достижения российского кино
Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Самые ожидаемые фильмы 2023: топ-50 кинопремьер года
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
10 вопросов звезде. Виктория Исакова — о «Лунатиках» и желании сыграть всех в «Игре престолов»
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей ни на кого не похожей актрисы
Сергей Безруков вернулся к съемкам в «Спокойной ночи, малыши!»
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием
Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Капитан Америка тайно женился на актрисе
10 вопросов звезде. Эльдар Калимулин — о сериалах, «Ладе Голд» и мармеладках
«Елки» продолжаются, Харламов с Гузеевой снимаются вместе: новости недели
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами
Собчак и Богомолов, Эрнст с женой: звезды на премии Театра Наций
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
«Моя любовь»: Тройник трогательно поздравил Пересильд с днем рождения
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым
Охлобыстин рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок Ефремова
Вуди Аллен высказался о собственной отмене
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Все новости
Новые трейлеры
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
По щучьему велению
Трейлер
Кибердеревня
Трейлер
Клетка ищет птицу
Трейлер (рус.суб.)
Аквамен и потерянное царство
Тизер (англ.)
Секс. До и после
Тизер
Кошки-мышки
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Бременские музыканты (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Бременские музыканты. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Бременские музыканты, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь