Молодой Трубадур и его четверо верных друзей — Осел, Пес, Кошка и Петух — путешествуют по миру, зарабатывая на жизнь цирковыми представлениями. В пути их ждет множество приключений, опасностей и неожиданных встреч. А еще — любовь. Героям предстоит испытать свою дружбу на верность и побороться за свою свободу.

«Бременские музыканты» — приключенческая комедия Алексея Нужного, снятая по мотивам советского мультфильма, с Тихоном Жизневским, Валентиной Ляпиной и Константином Хабенским.