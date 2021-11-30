Когда советские войска начали отступать по всем фронтам, а фашисты уже бомбили Москву, было необходимо разрушить миф о непобедимости противника. Ударной группе 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским предстояла сложнейшая боевая задача —нанести первые бомбовые удары по столице фашистской Германии.

«Крылья над Берлином» — история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года.