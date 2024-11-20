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Статьи и новости

Владимир Машков

Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы

На Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы народного артиста РФ Владимира Машкова
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Светлана Светличная

Актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной

Актер заявил, что всегда поражался тому, насколько жизнерадостной была Светличная
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Деми Мур

Деми Мур вышла на публику в платье в пайетках с эффектом омбре

Актриса в эффектном наряде появилась на мероприятии Elle Women In Hollywood
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Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»

6 самых любимых образов Алексея Баталова в кино

20 ноября народному артисту исполнилось бы 96 лет. В день рождения актера вспоминаем его самые яркие и народные образы
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Любовь Орлова в фильме «Цирк»

Сталинские дивы. Как выглядели и чем жили самые красивые советские актрисы 1930-х

Они с одинаковой красотой играли ударниц производства и сверкали на кинонебосклоне не слабее звезд Голливуда. Кино Mail вспоминает самых красивых советских актрис предвоенных лет
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Кадр из фильма «Возвращение Одиссея»

Трейлер дня: Рэйф Файнс возвращается к Жюльет Бинош спустя 20 лет

Актеры сыграли супругов в вольной экранизации поэмы Гомера под названием «Возвращение Одиссея»
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Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова показала, как изменилась с дочерью за 10 лет

Актриса выложила в соцсети фотоколлаж
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Кадр из фильма «Никому не известный»

«Я вернулся домой и рыдал»: Тимоти Шаламе рассказал о роли Боба Дилана

Актер заявил о своей особой связи с культовым музыкантом
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Кадр из фильма «Весь этот джаз» (1979)

Названы сто лучших музыкальных фильмов в истории

Рейтинг был составлен исходя из голосования кинокритиков и сотрудников IndieWire
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Мадонна

Мадонна пожаловалась на кинематографистов за сокращение ее байопика

Ранее проект приостановили из-за «слишком смелых идей артистки»
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Светличная Светлана

В Москве простились со Светланой Светличной

Церемония прошла в столичном Доме кино
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Ольга Кузьмина с семьей

Звезда «Чебурашки» впервые вышла в свет с дочерью, которую родила в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина впервые появилась на красной дорожке с дочерью
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Линдси Лохан

Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте

Актриса презентовала новый фильм со своим участием
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Светлана Светличная

Владимир Путин почтил память Светланы Светличной

Путин заявил, что актриса обогатила кинематограф России
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Виктория Исакова

Исакова, Родригез, звезды «Слова пацана» на премьере сериала о 90-х

Российские знаменитости поддержали выход многосерийного фильма «Дети перемен»
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Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»

Шлем штурмовика из «Звездных войн» ушел с молотка за $413 тыс.

Экспонат был продан на специальном аукционе, посвященном артефактам из мира кино, телевидения и музыки
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Светлана Светличная, 2015 год

94-летняя Хитяева прислала корзину цветов ушедшей Светличной

Актриса не смогла приехать на прощание с коллегой
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Николь Кидман

Николь Кидман отреагировала на мем со своим участием

Актриса раскрыла правду о завирусившихся в Сети фото 2001 года
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Кинотеатр

Киноиндустрии РФ будут ежегодно выделять еще по 2,6 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в отрасли, от уплаты НДС
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Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией

Прилучный показал, как проводит время с сыном от Агаты Муцениеце

Актер опубликовал фото с Тимофеем из барбершопа
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