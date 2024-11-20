Статьи и новости
Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы
На Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы народного артиста РФ Владимира Машкова
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Актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной
Актер заявил, что всегда поражался тому, насколько жизнерадостной была Светличная
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Деми Мур вышла на публику в платье в пайетках с эффектом омбре
Актриса в эффектном наряде появилась на мероприятии Elle Women In Hollywood
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6 самых любимых образов Алексея Баталова в кино
20 ноября народному артисту исполнилось бы 96 лет. В день рождения актера вспоминаем его самые яркие и народные образы
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Сталинские дивы. Как выглядели и чем жили самые красивые советские актрисы 1930-х
Они с одинаковой красотой играли ударниц производства и сверкали на кинонебосклоне не слабее звезд Голливуда. Кино Mail вспоминает самых красивых советских актрис предвоенных лет
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Трейлер дня: Рэйф Файнс возвращается к Жюльет Бинош спустя 20 лет
Актеры сыграли супругов в вольной экранизации поэмы Гомера под названием «Возвращение Одиссея»
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Виктория Толстоганова показала, как изменилась с дочерью за 10 лет
Актриса выложила в соцсети фотоколлаж
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«Я вернулся домой и рыдал»: Тимоти Шаламе рассказал о роли Боба Дилана
Актер заявил о своей особой связи с культовым музыкантом
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Названы сто лучших музыкальных фильмов в истории
Рейтинг был составлен исходя из голосования кинокритиков и сотрудников IndieWire
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Мадонна пожаловалась на кинематографистов за сокращение ее байопика
Ранее проект приостановили из-за «слишком смелых идей артистки»
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В Москве простились со Светланой Светличной
Церемония прошла в столичном Доме кино
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Звезда «Чебурашки» впервые вышла в свет с дочерью, которую родила в Аргентине
Актриса Ольга Кузьмина впервые появилась на красной дорожке с дочерью
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Линдси Лохан вышла в свет в полупрозрачном платье с глубоким декольте
Актриса презентовала новый фильм со своим участием
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Владимир Путин почтил память Светланы Светличной
Путин заявил, что актриса обогатила кинематограф России
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Исакова, Родригез, звезды «Слова пацана» на премьере сериала о 90-х
Российские знаменитости поддержали выход многосерийного фильма «Дети перемен»
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Шлем штурмовика из «Звездных войн» ушел с молотка за $413 тыс.
Экспонат был продан на специальном аукционе, посвященном артефактам из мира кино, телевидения и музыки
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94-летняя Хитяева прислала корзину цветов ушедшей Светличной
Актриса не смогла приехать на прощание с коллегой
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Николь Кидман отреагировала на мем со своим участием
Актриса раскрыла правду о завирусившихся в Сети фото 2001 года
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Киноиндустрии РФ будут ежегодно выделять еще по 2,6 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в отрасли, от уплаты НДС
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Прилучный показал, как проводит время с сыном от Агаты Муцениеце
Актер опубликовал фото с Тимофеем из барбершопа
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