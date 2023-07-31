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Холоп 2

2024комедия

Сюжет фильма:

Во время отдыха Гриша сталкивается с избалованной мажоркой Катей — дочерью чиновницы, не слишком озабоченной ее перевоспитанием. Девушка ездит за рулем в нетрезвом виде, хамит окружающим и чувствует себя совершенно безнаказанной. Когда-то Гриша и сам был таким, но теперь, став другим человеком, не может пройти мимо столь возмутительного поведения. И вскоре наглая мажорка оказывается в другом времени…

«Холоп 2» — продолжение комедии Клима Шипенко об исправительной терапии для мажоров.

Режиссер
Клим Шипенко
В ролях
Аглая Тарасова, Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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1 р.
Холоп
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