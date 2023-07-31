Во время отдыха Гриша сталкивается с избалованной мажоркой Катей — дочерью чиновницы, не слишком озабоченной ее перевоспитанием. Девушка ездит за рулем в нетрезвом виде, хамит окружающим и чувствует себя совершенно безнаказанной. Когда-то Гриша и сам был таким, но теперь, став другим человеком, не может пройти мимо столь возмутительного поведения. И вскоре наглая мажорка оказывается в другом времени…

«Холоп 2» — продолжение комедии Клима Шипенко об исправительной терапии для мажоров.