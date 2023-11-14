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Лед 3 (2024)

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Сюжет фильма «Лед 3»

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Дочь хоккеиста Александра Горина и фигуристки Надежды Лапшиной выросла и пошла по стопам мамы. Отец категорически возражает против того, чтобы дочь строила спортивную карьеру, но Надя мечтает выиграть «Кубок Льда», как когда-то ее родители, и втайне готовится к соревнованиям. А однажды она знакомится с хоккеистом Сергеем — скандальным, но талантливым игроком, недавно принятым в иркутский хоккейный клуб, тренером которого стал Горин. Надя и Сергей влюбляются друг в друга. Однако отец, желающий оградить дочь от ошибок, не верит в искренность чувств молодого человека и разлучает влюбленных. Но настоящая любовь способна преодолеть все испытания.

«Лед 3» (2024) — финал спортивно-романтической франшизы с Александром Петровым в главной роли.

Режиссер

Юрий Хмельницкий

В ролях

Александр Петров, Анна Савранская, Степан Белозеров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Елена Николаева

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

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