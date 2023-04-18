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Сто лет тому вперед

2023боевикприключенияфантастика
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Сюжет фильма:

Коля Герасимов не слишком озабочен будущим, а все, что его волнует — это видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Но когда школьник фантастическим образом перемещается на сто лет вперед, его жизнь круто меняется. Он узнает, что земная коалиция победила в межгалактической войне и живет в целом счастливо, однако пираты втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно изменить ход истории, а Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Вместе со своей новой подругой из будущего Алисой герою предстоит спасти вселенную.

В основу фильма «Сто лет тому вперед» положена одноименная фантастическая повесть Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.

Режиссер
Александр Андрющенко
В ролях
Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Дарья Верещагина, Александр Петров, Юра Борисов, Федор Бондарчук, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Страна
Россия
Премьера
28 декабря (РФ)
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Трейлеры2
Кадры23
23
фотографии
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