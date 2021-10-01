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Казнь

2021триллердетектив
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Сюжет фильма:

В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.

Режиссер
Ладо Кватания
В ролях
Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова
Страна
Россия
Премьера
27 января 2022 (РФ)
октябрь 2021 (Мир)
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Трейлер
Кадры6
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