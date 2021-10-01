В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.