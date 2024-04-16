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Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города (2025)

20252 ч. приключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Волшебник Изумрудного города»

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Экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» расскажет о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, которые попадают в волшебную страну Жевунов. Вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — они отправляются на поиски Волшебника, чтобы попросить его исполнить их заветные желания. Героям предстоит сразиться со злой колдуньей Бастиндой и освободить Фиолетовую страну от ее власти.

«Волшебник изумрудного города» (2025) — семейное фэнтези режиссера Игоря Волошина. Главные роли в фильме сыграли Екатерина Червова (Элли), Светлана Ходченкова (Бастинда), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джус) и другие. Дата выхода фильма «Волшебник изумрудного города» — 1 января 2025 года.

Режиссер

Игорь Волошин

В ролях

Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева, Александра Богданова

Страна

Россия

Премьера

1 января 2025 (РФ)
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Трейлер

Кадры

8
Кадр из Волшебник Изумрудного города
Кадр из Волшебник Изумрудного города
Кадр из Волшебник Изумрудного города
Кадр из Волшебник Изумрудного города
Кадр из Волшебник Изумрудного города
8
фотографий
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