Экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» расскажет о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, которые попадают в волшебную страну Жевунов. Вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — они отправляются на поиски Волшебника, чтобы попросить его исполнить их заветные желания. Героям предстоит сразиться со злой колдуньей Бастиндой и освободить Фиолетовую страну от ее власти.

«Волшебник изумрудного города» (2025) — семейное фэнтези режиссера Игоря Волошина. Главные роли в фильме сыграли Екатерина Червова (Элли), Светлана Ходченкова (Бастинда), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джус) и другие. Дата выхода фильма «Волшебник изумрудного города» — 1 января 2025 года.