Лера учится на факультете социологии, изучая человечество и его потребности с помощью соцопросов. По ночам она танцует в клубе под именем Герда, чтобы прокормить себя и маму, впавшую в депрессию. Отец девушки ушел из семьи, но периодически приходит к ним обратно, не в силах осознать собственный выбор и делая жизнь близких невыносимой. Лера не знает, как жить дальше и как все наладить. Ей кажется, что весь мир так же несчастен и безнадежен, как и ее жизнь.

«Герда» — история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни.