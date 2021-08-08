Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх

Герда

Расписание и билеты
IMDb7.3
Награды:
20211 ч. 56 мин.драма
Подробнее

Сюжет фильма:

Лера учится на факультете социологии, изучая человечество и его потребности с помощью соцопросов. По ночам она танцует в клубе под именем Герда, чтобы прокормить себя и маму, впавшую в депрессию. Отец девушки ушел из семьи, но периодически приходит к ним обратно, не в силах осознать собственный выбор и делая жизнь близких невыносимой. Лера не знает, как жить дальше и как все наладить. Ей кажется, что весь мир так же несчастен и безнадежен, как и ее жизнь.

«Герда» — история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни.

Режиссер
Наталья Кудряшова
В ролях
Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко, Дариус Гумаускас, Мария Леонова, Мария Иванова, Татьяна Оквамо, Екатерина Шелег, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Софья Александрова
Страна
Россия
Премьера
30 сентября (РФ)
8 августа (Мир)
Подробнее
Расписание в Москве
Сегодня
Сегодня (09.09.2021, четверг)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (09.09.2021, четверг)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлер
Кадры32
32
фотографии
Похожие фильмы и сериалы
1 р.
Взаперти
На Париж!
Робо
Беркли-сквер
Вверх и вниз по лестнице
Яблочный двор
Бег
1 р.
Рассвет
Даниэль Деронда
Доктор Торн
Портрет в сумерках
Варавва
Стеклянная девственница
В погоне за тенями
Чуть свет – в Кэндлфорд
Пилигрим
Всего одна жизнь
Купе номер 6
Дама под вуалью
Инспектор Джордж Джентли
Читайте также
Борисов, Бодров, Петров: объявлена программа «Кинотавра 2021»
Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»
Крэйг вспомнил о травмирующем опыте съемок в фильмах о Бонде
В Warner Bros. перепутали двух темнокожих актеров
Зендая будет снимать в главных ролях лишь темнокожих актрис
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова
Кинчева, Агалакова, Суркова: звезды на премьере-девичнике
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Джоли рассказала, почему согласилась на роль супергероини
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Назван самый популярный среди зрителей актер
Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции
Ирина Безрукова рассказала о знакомстве с Харви Вайнштейном
Крус, Альмодовар и топ-модели на открытии фестиваля в Венеции
Прилучный и Романцов представили совместный фильм на фестивале
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»
Шукшина заявила о «вирусе бескультурья», поразившем Россию
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс
Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»
Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»
Шпица сменила образ ради новой роли в кино
Иерей рассказал, сможет ли Васильева продолжить карьеру актрисы
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Объявлено официальное название четвертой части «Матрицы»
Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»
Саша Лусс снимается вместе с дочерью Траволты
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Герда», хотите написать?
Новые трейлеры
Герда
Трейлер
Матрица: Воскрешение
Дублированный трейлер
Матрица: Воскрешение
Трейлер (англ.)
Множественные святые Ньюарка
Трейлер №2 (англ.)
Не смотрите наверх
Тизер (англ., рус.суб.)
Исчезнувший
Дублированный трейлер
Семейка Аддамс: Горящий тур
Дублированный трейлер
Виновный
Трейлер (англ., рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Герда (2021): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Герда. Также вы можете приобрести билеты, посмотреть трейлер к фильму Герда, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь