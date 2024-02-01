Финист. Первый богатырь (2024)

Нет в Белогорье более сильного, ловкого и красивого богатыря, чем Финист Ясный Сокол. Им все восхищаются, на него равняются остальные богатыри, о нем мечтают все девушки. Не обделен Финист гордостью и самоуверенностью, да и не на каждый подвиг он согласится, если сочтет его скучным и недостаточно великим. Но чтобы оставаться лучшим, Финист должен и дальше удивлять людей. И отправляется он навстречу новым свершениям и испытаниям, которые приводят его в восточные земли. Это путешествие заставит героя осознать одну простую истину — один в поле не воин!

«Финист. Первый богатырь» — приключенческая лента из вселенной кинофраншизы «Последний богатырь».