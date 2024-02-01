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Финист. Первый богатырь

Финист. Первый богатырь (2024)

2024приключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Финист. Первый богатырь»

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Нет в Белогорье более сильного, ловкого и красивого богатыря, чем Финист Ясный Сокол. Им все восхищаются, на него равняются остальные богатыри, о нем мечтают все девушки. Не обделен Финист гордостью и самоуверенностью, да и не на каждый подвиг он согласится, если сочтет его скучным и недостаточно великим. Но чтобы оставаться лучшим, Финист должен и дальше удивлять людей. И отправляется он навстречу новым свершениям и испытаниям, которые приводят его в восточные земли. Это путешествие заставит героя осознать одну простую истину — один в поле не воин!

«Финист. Первый богатырь» — приключенческая лента из вселенной кинофраншизы «Последний богатырь».

Режиссер

Дмитрий Дьяченко

В ролях

Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Петр Янданэ

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

18
Кадр из Финист. Первый богатырь
Кадр из Финист. Первый богатырь
Кадр из Финист. Первый богатырь
Кадр из Финист. Первый богатырь
Кадр из Финист. Первый богатырь
18
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Финист. Первый богатырь (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Финист. Первый богатырь. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Финист. Первый богатырь, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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