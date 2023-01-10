«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам

Кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп», собравший 3,8 миллиарда.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш).

Ранее сообщалось, что сборы фильма «Чебурашка» превысили три миллиарда рублей.