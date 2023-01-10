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10 января 2023, новость

«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам

Картина стала самым успешным проектом за всю историю проката в стране
Кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп», собравший 3,8 миллиарда.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш).

В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина, хорошо знакомая зрителям по сериалам «Кухня», «Гранд», «Отель Элеон».

Съемки проходили в живописных локациях Сочи (парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе»), а финальные кадры были сняты на действующей шоколадной фабрике.

Ранее сообщалось, что сборы фильма «Чебурашка» превысили три миллиарда рублей.

7.5
Чебурашка
2023/Россия6+комедиясемейный
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