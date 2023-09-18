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Летучий корабль

20241 ч. 40 мин.комедиямузыкальныйприключенияфэнтези

Сюжет фильма:

Царевна Забава мечтает выйти замуж по любви. Вот только у ее отца совсем другие планы: царь хочет выдать свою единственную дочь за красавца Поля, наследника богатого Полкана. Да и хитрец Поль совсем не прочь заполучить корону — в отличие от простого, но честного Ивана, обаятельного матроса, в которого влюбляется Забава. Их знакомство оборачивается неожиданными приключениями, а Ивана и его волшебных друзей ждет противостояние со злодеем, вооруженным не только богатством, но и темной магией. Но любовь и мечта сильнее, ведь правда?

«Летучий корабль» — киноадаптация советского мультфильма от Ильи Учителя.

Режиссер
Илья Учитель
В ролях
Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Ксения Раппопорт, Антон Бирюков, Виталий Лаптев, Татьяна Выдрина, Вадим Салахов, Анастасия Саклакова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер
Кадры9
9
фотографий
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