Царевна Забава мечтает выйти замуж по любви. Вот только у ее отца совсем другие планы: царь хочет выдать свою единственную дочь за красавца Поля, наследника богатого Полкана. Да и хитрец Поль совсем не прочь заполучить корону — в отличие от простого, но честного Ивана, обаятельного матроса, в которого влюбляется Забава. Их знакомство оборачивается неожиданными приключениями, а Ивана и его волшебных друзей ждет противостояние со злодеем, вооруженным не только богатством, но и темной магией. Но любовь и мечта сильнее, ведь правда?

«Летучий корабль» — киноадаптация советского мультфильма от Ильи Учителя.