Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе

Актриса Юлия Пересильд в разговоре с «АиФ» ответила на критику космонавтов, которые осудили съемки фильма Клима Шипенко «Вызов» на МКС из-за необходимости сдвинуть график работы специалистов.
«Всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы все наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждем», — высказалась Пересильд.
Вместе с этим артистка призналась, что старается не реагировать на критику в свой адрес. По словам актрисы, до выхода «Вызова» подобные выпады ее ранили, так как съемочную группу критиковали за фильм, который большинство россиян еще даже не видели. Пересильд подчеркнула, что съемки в космосе уже стали частью ее биографии, которую не получится отменить.
Ранее директор гильдии актеров Валерия Гущина заявила, что предложит присвоить звание Героя России Юлии Пересильд за съемки на МКС для фильма «Вызов». Эта инициатива была негативно встречена космонавтами. В частности, резко высказался Герой России Федор Юрчихин, подчеркнув, что профессиональные космонавты после полета подолгу ждут наград.