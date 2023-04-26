Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе

Юлия Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Юлия Пересильд в разговоре с «АиФ» ответила на критику космонавтов, которые осудили съемки фильма Клима Шипенко «Вызов» на МКС из-за необходимости сдвинуть график работы специалистов.

«Всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы все наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждем», — высказалась Пересильд.

Вместе с этим артистка призналась, что старается не реагировать на критику в свой адрес. По словам актрисы, до выхода «Вызова» подобные выпады ее ранили, так как съемочную группу критиковали за фильм, который большинство россиян еще даже не видели. Пересильд подчеркнула, что съемки в космосе уже стали частью ее биографии, которую не получится отменить.