История десятилетия из жизни бывшей американской модели Ли Миллер, которая сошла с обложки Vogue и стала военной корреспонденткой. Женщина отправляется на передовую во время Второй мировой войны, чтобы сделать репортаж из горячих точек. Благодаря своему таланту и необузданному упорству Миллер сделала одни из самых впечатляющих кадров, запечатлевших ужасы войны, включая знаменитый автопортрет в ванне Гитлера. Но отчаянная жажда правды стоила самой Ли ее личных травм, связанных с тайнами, закопанными глубоко в детстве.

«Ли» — биографическая драма о Ли Миллер, модели с обложки модных журналов, ставшей одной из самых известных военных фотожурналисток времен Второй мировой. Главные роли в фильме сыграли Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Марион Котийяр и другие.