Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Ли

Ли (2023)

Lee

IMDb6.9
20231 ч. 56 мин.драмабиографиявоенныйисторический

Сюжет фильма «Ли»

:

История десятилетия из жизни бывшей американской модели Ли Миллер, которая сошла с обложки Vogue и стала военной корреспонденткой. Женщина отправляется на передовую во время Второй мировой войны, чтобы сделать репортаж из горячих точек. Благодаря своему таланту и необузданному упорству Миллер сделала одни из самых впечатляющих кадров, запечатлевших ужасы войны, включая знаменитый автопортрет в ванне Гитлера. Но отчаянная жажда правды стоила самой Ли ее личных травм, связанных с тайнами, закопанными глубоко в детстве.

«Ли» — биографическая драма о Ли Миллер, модели с обложки модных журналов, ставшей одной из самых известных военных фотожурналисток времен Второй мировой. Главные роли в фильме сыграли Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Марион Котийяр и другие.

Режиссер

Эллен Керас

В ролях

Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Джош О’Коннор, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррэй, Сэмюэл Барнетт, Энрике Арсе, Зита Анро, Аринзе Кин, Тони Гойянович, Шон Дагган, Патрик Милле, Винсент Колумб

Страна

США, Великобритания

Премьера

17 октября (РФ)
9 сентября 2023 (Мир)
Подробнее

Трейлер

Кадры

Кадр из Ли

Похожие фильмы и сериалы

Герцогиня
Макс Шмелинг: Боец Рейха
Небесные создания
История Антуана Фишера
Охота на Веронику
Человек на все времена
Ив Сен-Лоран
Лето в феврале
Вы не знаете Джека
Джеймс Браун. Путь наверх
Джой
Девушка из Дании
Читайте также
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Ольга Кабо на съемках сериала «Симон»
Путин наградил медалью Ольгу Кабо
Кадр из фильма «Фрау»
Фильм на вечер: любопытный антиромком с Лизой Янковской
В фильме «Убить Билла», 2003 год
Жена Никиты Преснякова повторила образ Умы Турман из «Убить Билла»
Жерар Депардье
Звездный адвокат оценил шансы Депардье на защиту России
Виктория Боня (фото: соцсети)
Виктория Боня примерила культовый кинообраз Анджелины Джоли
Кадр из фильма «Стыд»
На ММКФ победил «Стыд» — драма о жизни простых людей. Что в ней такого?
Пенелопа Крус и Сальма Хайек (фото: соцсети)
Сальма Хайек и Пенелопа Крус вспомнили, как едва не погибли при перелете
Дмитрий Назаров
Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове
Сто лет тому вперед
Интерес к книгам Кира Булычева вырос на 45% после выхода «Сто лет тому вперед»
Шэрон Стоун
66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в облегающем платье
Михаил Швыдкой
Швыдкой высказался об отмене русской культуры за границей
Джулия Робертс
Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности
Анна Чиповская
Звезда «Оттепели» рассказала об ограничениях в еде после 35 лет
Зендая
Зендая повторила образ теннисистки в мини-платье для премьеры фильма
Зак Эфрон
Поклонники не узнали Зака Эфрона на новых снимках
Крис Хемсворт
«Стал пародией на себя»: Крис Хемсворт пожалел, что не снимается у Скорсезе
Светлана Немоляева в фильме «Служебный роман»
Звезда «Служебного романа» рассказала, как бы сложилась судьба ее героини
Блу Айви
Дочь Бейонсе озвучит Киару в мультфильме «Муфаса: Король Лев»
PROсмотрено
«Бременские музыканты» vs «Летучий корабль»: кто и что у кого украл?
Сергей Бурунов и Мария Аронова
Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Звезда «Ста лет тому вперед» призналась, что мечтала сыграть Алису Селезневу
Кадр из фильма «Претенденты»
Драма «Претенденты» собрала 24 млн долларов в первый уикенд
Сальма Хайек, фото: соцсети
Сальма Хайек появилась на концерте Мадонны в образе Фриды Кало
Кадр из фильма «Хуже всех»
Интересное с ММКФ: нежное драмеди, открывающее новые имена
Повелитель ветра
5 новых впечатляющих фильмов о невероятной силе человеческого духа
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева заявила о желании брать дублера на съемки откровенных сцен
Настасья Самбурская
От Волковой до Самбурской: все звезды на закрытии Московского кинофестиваля
Сергей Жуков
Сергей Жуков рассказал о работе над фильмом о группе «Руки вверх»
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Ли», хотите написать?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ли (Lee, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ли. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ли, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь