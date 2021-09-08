Этот фильм являет собой смесь греческой или библейской драмы и недавнего прошлого и настоящего России. Мне удалось посмотреть его на кинофестивале, и я могу уверенно заявить что этот фильм не покажут в России в ближайшие годы пока у руля этой страны банда садистов, потомков пыточных дел мастеров из НКВД. Сценарий не включает в себя современные методики со швабрами, кипятильниками и электрическими проводами, но там достаточно показано и классических приемов с противогазом, которые пользуются популярностью по сей день по всей России. Этот фильм — маленькая возможность заглянуть в самые черные и страшные уголки «русской души».