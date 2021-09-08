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Капитан Волконогов бежал

Рецензии
1
4.024 оценки
IMDb6.8
Награды:
20212 ч. драматриллер
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Сюжет фильма:

Когда сотрудника правоохранительных органов капитана Федора Волконогова объявляют преступником, он в одночасье превращается в изгоя. Герой сбегает, не дождавшись ареста и преследуемый своими бывшими коллегами. Но беда не приходит одна — неожиданно Федору является вестник с того света и сообщает, что ему осталось жить всего сутки, и после смерти Волконогова ждут вечные муки в Аду. Но он сможет попасть в Рай, если раскается, и если его простит хотя бы один человек. Федор отчаянно ищет прощения, преодолевая на своем пути множество испытаний.

«Капитан Волконогов бежал» — притчевый постмодернистский триллер от авторского тандема Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Режиссеры
Наташа Меркулова, Алексей Чупов
В ролях
Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Дмитрий Поднозов, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Александр Шейн, Наталья Волкова, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Михаил Хуранов, Аскар Нигаметзянов, Кирилл Васильев, Зоя Кайдановская
Страна
Россия, Франция, Эстония
Премьера
7 апреля (РФ)
8 сентября 2021 (Мир)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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Рецензии и отзывы к фильму

1
Рецензии пользователей
Muhchuguvr UGyhfgdf
8 декабря 2021
10
Muhchuguvr UGyhfgdf поставил оценку 10 и написал отзыв к фильму «Капитан Волконогов бежал»

Этот фильм являет собой смесь греческой или библейской драмы и недавнего прошлого и настоящего России. Мне удалось посмотреть его на кинофестивале, и я могу уверенно заявить что этот фильм не покажут в России в ближайшие годы пока у руля этой страны банда садистов, потомков пыточных дел мастеров из НКВД. Сценарий не включает в себя современные методики со швабрами, кипятильниками и электрическими проводами, но там достаточно показано и классических приемов с противогазом, которые пользуются популярностью по сей день по всей России. Этот фильм — маленькая возможность заглянуть в самые черные и страшные уголки «русской души».

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