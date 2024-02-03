От «Оппенгеймера» до «Барби»: топ-100 лучших фильмов 2023 года

31 Кошки-мышки 6.7 283

оценки IMDb6.0 Моя оценка 0 283 уже оценили США, Франция / 2023 / 2 ч. / 18+ драма триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Студентка встречается со взрослым мужчиной, который оказывается не тем, за кого себя выдает, — триллер по мотивам нашумевшего рассказа в The New Yorker

32 В паутине 7 314

оценок IMDb6.9 Моя оценка 0 314 уже оценили Южная Корея / 2023 / 2 ч. 15 мин. / 16+ драма комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Комедия о режиссере, который проходит через производственный ад, чтобы переснять концовку своего любимого фильма

33 Маэстро IMDb6.6 Моя оценка 0 США / 2023 / 2 ч. 9 мин. / 18+ драма биография музыкальный Хочу посмотреть 2 Трейлеры Биографический фильм Брэдли Купера об американском композиторе, дирижере и пианисте Леонарде Бернстайне и его отношениях с женой

34 Мы всем чужие IMDb8.0 Моя оценка 0 США, Великобритания / 2023 / 1 ч. 45 мин. / 18+ драма фэнтези Хочу посмотреть После знакомства с загадочным соседом сценарист обнаруживает, что его давным-давно умершие родители живы

36 Вонка 6.2 31

оценка IMDb7.2 Моя оценка 0 31 уже оценил США, Канада, Великобритания / 2023 / 1 ч. 56 мин. комедия мюзикл приключения семейный фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Тимоти Шаламе в роли молодого Вилли Вонки, путешествующего по миру в поисках новых вкусов для своей знаменитой шоколадной фабрики

38 Герой наших снов IMDb7.0 Моя оценка 0 США / 2023 / 1 ч. 40 мин. / 16+ драма комедия фантастика Хочу посмотреть 2 Трейлеры Николас Кейдж в фантастической комедии о профессоре, который является во снах миллионам людей

40 Дайана Найэд IMDb7.1 Моя оценка 0 США / 2023 / 2 ч. 1 мин. драма биография спорт Хочу посмотреть 1 Трейлер Правдивая история марафонской пловчихи Дианы Найад, которая в шестьдесят лет решила стать первым человеком, преодолевшим «Эверест заплывов»

41 Общество снега IMDb7.9 Моя оценка 0 Испания, Уругвай / 2023 / 2 ч. 24 мин. драма триллер биография Хочу посмотреть 2 Трейлеры Фильм-катастрофа о выживании людей после авиакатастрофы в Андах

42 Без обид 6.3 45

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 45 уже оценили США / 2023 / 1 ч. 43 мин. / 18+ комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Мэдди откликается на объявление состоятельной пары, ищущей девушку для их 19-летнего сына, — комедия с Дженнифер Лоуренс в главной роли

44 Наполеон 5.7 24

оценки IMDb6.5 Моя оценка 0 24 уже оценили США, Великобритания / 2023 / 2 ч. 37 мин. / 18+ драма биография боевик исторический Хочу посмотреть 3 Трейлеры 1 Рецензия Хоакин Феникс и Ванесса Кирби в драме Ридли Скотта о восхождении Наполеона Бонапарта к власти и его драматичных отношениях с Жозефиной

46 Элементарно 7 66

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 66 уже оценили США / 2023 / 1 ч. 33 мин. мелодрама комедия мультфильмы приключения семейный фантастика фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры История любви двух природных стихий — огня и воды, которые обнаруживают, что у них на самом деле много общего

47 Судзумэ закрывает двери IMDb7.7 Моя оценка 0 Япония / 2022 / 2 ч. 2 мин. аниме мультфильмы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Девушка должны закрыть двери в другие миры, чтобы остановить наплыв просочившихся оттуда стихийных бедствий

48 Память IMDb7.0 Моя оценка 0 США / 2023 / 1 ч. 40 мин. драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Неожиданная встреча двух бывших одноклассников открывает им дверь в прошлое — драма Мишеля Франко с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом

49 Граф IMDb6.4 Моя оценка 0 Чили / 2023 / 1 ч. 50 мин. / 18+ комедия фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Черная комедия Пабло Ларраина о 250-летнем вампире Аугусто Пиночете, который устал жить вечно

50 Убийца 6.6 29

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 29 уже оценили США / 2023 / 1 ч. 53 мин. драма триллер боевик детектив криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры 2 Рецензии Кровавый нуар Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в роли хладнокровного киллера, теряющего рассудок

52 Меч короля IMDb7.7 Моя оценка 0 Дания / 2023 / 2 ч. драма исторический приключения Хочу посмотреть 1 Трейлер Датский король отправляет верного рыцаря обуздать дикие земли Ютландии — Мадс Миккельсен в историческом эпике Николая Арселя

54 Зеленая граница IMDb6.4 Моя оценка 0 Бельгия, Германия, Польша, Франция, Чешская Республика / 2023 / 2 ч. 27 мин. драма Хочу посмотреть Драма Агнешки Холланд о судьбе беженцев во время гуманитарного кризиса в Беларуси

55 Солтберн IMDb7.1 Моя оценка 0 США / 2023 / 2 ч. 7 мин. / 18+ драма комедия триллер Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Двое студентов Оксфорда проводят летние каникулы в аристократическом поместье — атмосферный психологический триллер Эмиральд Феннел с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди

56 Зло не существует IMDb7.2 Моя оценка 0 Япония / 2023 / 1 ч. 46 мин. / 16+ драма музыкальный Хочу посмотреть Жители японской деревни узнают, что рядом с ними будут строить модный глэмпинг

57 Монстр IMDb7.9 Моя оценка 0 Япония / 2023 / 2 ч. 6 мин. драма триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Драма Хирокадзу Корээды о конфликтной ситуации, разворачивающейся между мальчиком, его матерью и учителем

59 Великая магия IMDb6.8 Моя оценка 0 Италия / 2023 / 1 ч. 35 мин. / 18+ драма комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Комедийная драма о режиссере, который пытается разобраться с проблемами в семье и снять фильм об итальянской коммунистической партии

60 Книга решений IMDb6.4 Моя оценка 0 Франция / 2023 / 1 ч. 42 мин. / 16+ драма комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Режиссер сражается со своими демонами, пытаясь закончить фильм, в комедии Мишеля Гондри

61 Восстание зловещих мертвецов 6.4 66

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 66 уже оценили США, Ирландия, Новая Зеландия / 2023 / 1 ч. 37 мин. / 18+ ужасы фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Мать-одиночка превращается в кровожадного монстра, а ее сестра и дети пытаются выжить посреди этого безумного кошмара — пятый и заключительный фильм культовой зомби-франшизы

62 Город астероидов 6 12

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 12 уже оценили США / 2023 / 1 ч. 44 мин. мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер Юные звездочеты собираются на масштабном съезде в вымышленном американском городе на фоне событий, меняющих мир, — драмеди Уэса Андерсона с Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Томом Хэнксом

65 Королевство зверей IMDb7.1 Моя оценка 0 Франция / 2023 / 2 ч. 10 мин. / 18+ драма приключения фантастика фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Приключения отца и сына в мире, где люди начали мутировать в разные виды диких животных

67 Край надломленной луны 6.7 354

оценки IMDb6.7 Моя оценка 0 354 уже оценили Россия / 2023 / 1 ч. 39 мин. / 16+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Виктория Толстоганова и Мария Лобанова в драме о сложных женских взаимоотношениях внутри одной семьи

69 Ренфилд 6.9 54

оценки IMDb6.4 Моя оценка 0 54 уже оценили США / 2023 / 1 ч. 33 мин. комедия ужасы фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Молодой человек пытается выйти из созависимых отношений со своим токсичным и самовлюбленным боссом — графом Дракулой

70 Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 7 42

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 42 уже оценили США / 2023 / 2 ч. 2 мин. / 18+ триллер боевик Хочу посмотреть 3 Трейлеры Чудом выжив после событий первой части, Тайлер Рейк возвращается к своему опасному ремеслу, — продолжение искусного боевика с Крисом Хемсвортом

71 Призраки в Венеции 6.5 41

оценка IMDb6.5 Моя оценка 0 41 уже оценил США / 2023 / 1 ч. 43 мин. драма детектив криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Отошедшему от дел Эркюлю Пуаро приходится вновь взяться за расследование убийства — экранизация детективного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» от Кеннета Браны

72 Создатель 6.1 45

оценок IMDb6.8 Моя оценка 0 45 уже оценили США / 2023 драма триллер боевик приключения фантастика Хочу посмотреть 3 Трейлеры Оперативник должен уничтожить смертоносный ИИ, заключенный в теле маленькой девочки, — фантастический боевик Гарета Эдвардса с Джоном Дэвидом Вашингтоном