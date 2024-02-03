От «Оппенгеймера» до «Барби»: топ-100 лучших фильмов 2023 года

31
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283 уже оценили
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Студентка встречается со взрослым мужчиной, который оказывается не тем, за кого себя выдает, — триллер по мотивам нашумевшего рассказа в The New Yorker
32
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314 уже оценили
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1 Трейлер
Комедия о режиссере, который проходит через производственный ад, чтобы переснять концовку своего любимого фильма
33
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2 Трейлеры
Биографический фильм Брэдли Купера об американском композиторе, дирижере и пианисте Леонарде Бернстайне и его отношениях с женой
34
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После знакомства с загадочным соседом сценарист обнаруживает, что его давным-давно умершие родители живы
35
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Хоакин Феникс отправляется навстречу приключениям из самых безумных фантазий — сюрреалистическая черная комедия с элементами хоррора от Ари Астера
36
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Тимоти Шаламе в роли молодого Вилли Вонки, путешествующего по миру в поисках новых вкусов для своей знаменитой шоколадной фабрики
37
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705 уже оценили
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2 Трейлеры 7 Рецензии
Историческая драма об официальной фаворитке Людовика XV с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях
38
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2 Трейлеры
Николас Кейдж в фантастической комедии о профессоре, который является во снах миллионам людей
40
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1 Трейлер
Правдивая история марафонской пловчихи Дианы Найад, которая в шестьдесят лет решила стать первым человеком, преодолевшим «Эверест заплывов»
41
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2 Трейлеры
Фильм-катастрофа о выживании людей после авиакатастрофы в Андах
42
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2 Трейлеры
Мэдди откликается на объявление состоятельной пары, ищущей девушку для их 19-летнего сына, — комедия с Дженнифер Лоуренс в главной роли
44
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3 Трейлеры 1 Рецензия
Хоакин Феникс и Ванесса Кирби в драме Ридли Скотта о восхождении Наполеона Бонапарта к власти и его драматичных отношениях с Жозефиной
45
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1 Трейлер 1 Рецензия
Двое молодых мигрантов из Сенегала отправляются на поиски лучшей судьбы в Европу
46
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2 Трейлеры
История любви двух природных стихий — огня и воды, которые обнаруживают, что у них на самом деле много общего
47
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1 Трейлер
Девушка должны закрыть двери в другие миры, чтобы остановить наплыв просочившихся оттуда стихийных бедствий
48
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1 Трейлер
Неожиданная встреча двух бывших одноклассников открывает им дверь в прошлое — драма Мишеля Франко с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом
49
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1 Трейлер
Черная комедия Пабло Ларраина о 250-летнем вампире Аугусто Пиночете, который устал жить вечно
50
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2 Трейлеры 2 Рецензии
Кровавый нуар Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в роли хладнокровного киллера, теряющего рассудок
51
Расписание и билеты
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3 Трейлеры 1 Рецензия
Адам Драйвер в роли итальянского конструктора, предпринимателя и гонщика, ставшего легендой автоспорта и создателем самого знаменитого спорткара в мире
52
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1 Трейлер
Датский король отправляет верного рыцаря обуздать дикие земли Ютландии — Мадс Миккельсен в историческом эпике Николая Арселя
53
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Идеальные отношения влюбленной пары оказываются под угрозой накануне помолвки
54
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Драма Агнешки Холланд о судьбе беженцев во время гуманитарного кризиса в Беларуси
55
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Двое студентов Оксфорда проводят летние каникулы в аристократическом поместье — атмосферный психологический триллер Эмиральд Феннел с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди
56
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Жители японской деревни узнают, что рядом с ними будут строить модный глэмпинг
57
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1 Трейлер
Драма Хирокадзу Корээды о конфликтной ситуации, разворачивающейся между мальчиком, его матерью и учителем
58
Расписание и билеты
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1 Трейлер
Молодой британский археолог попадает в ловушку томбароли — расхитителей гробниц и археологических древностей
59
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2 Трейлеры
Комедийная драма о режиссере, который пытается разобраться с проблемами в семье и снять фильм об итальянской коммунистической партии
60
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1 Трейлер
Режиссер сражается со своими демонами, пытаясь закончить фильм, в комедии Мишеля Гондри
61
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2 Трейлеры
Мать-одиночка превращается в кровожадного монстра, а ее сестра и дети пытаются выжить посреди этого безумного кошмара — пятый и заключительный фильм культовой зомби-франшизы
62
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1 Трейлер
Юные звездочеты собираются на масштабном съезде в вымышленном американском городе на фоне событий, меняющих мир, — драмеди Уэса Андерсона с Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Томом Хэнксом
63
Расписание и билеты
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3 Трейлеры
Номинированная на «Оскар» драма Вима Вендерса о красоте повседневности в жизни простого уборщика туалетов из Токио
64
Моя оценка
270 уже оценили
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2 Трейлеры
Победитель секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2023 — драма, исследующая темы дружбы, желаний, сексуальности, последствий пренебрежения, зависти и социальных стереотипов
65
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2 Трейлеры
Приключения отца и сына в мире, где люди начали мутировать в разные виды диких животных
67
Моя оценка
354 уже оценили
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1 Трейлер
Виктория Толстоганова и Мария Лобанова в драме о сложных женских взаимоотношениях внутри одной семьи
68
Моя оценка
175 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Старинная игра чудесным образом исполняет желания и меняет жизнь целой деревни — трогательная трагикомедия о принятии горя, победившая на кинофестивале «Короче-2023»
69
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2 Трейлеры
Молодой человек пытается выйти из созависимых отношений со своим токсичным и самовлюбленным боссом — графом Дракулой
70
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3 Трейлеры
Чудом выжив после событий первой части, Тайлер Рейк возвращается к своему опасному ремеслу, — продолжение искусного боевика с Крисом Хемсвортом
71
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Отошедшему от дел Эркюлю Пуаро приходится вновь взяться за расследование убийства — экранизация детективного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» от Кеннета Браны
72
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3 Трейлеры
Оперативник должен уничтожить смертоносный ИИ, заключенный в теле маленькой девочки, — фантастический боевик Гарета Эдвардса с Джоном Дэвидом Вашингтоном
73
Моя оценка
308 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Молодые звезды Денис Власенко и Валери Зоидова в трогательной истории любви молодого алтарника и дерзкой художницы
74
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле
75
Расписание и билеты
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1 Трейлер 1 Рецензия
Простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций — магический реализм от Анны Меликян