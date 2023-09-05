Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Я не киллер

Я не киллер (2023)

Hit Man

IMDb7.7
20231 ч. 53 мин.комедиябоевик

Сюжет фильма «Я не киллер»

:

Работая под прикрытием, полицейский Гэри Джонсон выдает себя за киллера и принимает заказы на убийство, чтобы затем привлечь заказчиков к ответственности. Но все идет не по плану, когда он влюбляется в женщину, обратившуюся к Гэри для того, чтобы избавиться от своего бойфренда-абьюзера. Джонсон решает помочь ей на самом деле.

«Я не киллер» (2023) — экшен-комедия Ричарда Линклейтера, основанная на реальной истории техасского полицейского, описанной в журнале Texas Monthly. Главные роли в картине сыграли Глен Пауэлл и Адриа Архона. Премьера фильма «Я не киллер» состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале 2023 года.

Режиссер

Ричард Линклейтер

В ролях

Адриа Архона, Глен Пауэлл, Молли Бернард, Ретта, Остин Амелио, Джо-Энн Робинсон, Майк Маркофф, Ричи Монтгомери, Кейт Эдейр

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

4
Кадр из Я не киллер
Кадр из Я не киллер
Кадр из Я не киллер
Кадр из Я не киллер
Читайте также
Подземелья и драконы: Воровская честь
От «Оппенгеймера» до «Барби»: топ-100 лучших фильмов 2023 года
Кадр из фильма «Маленькая смерть»
Для настоящих киноманов: 16 самых необычных фильмов фестиваля «Сандэнс 2024»
Сядь за руль моей машины
Фильм на вечер: завораживающая оскароносная драма по Харуки Мураками
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Звезда «Дюны» рассказал о многочасовой работе над гримом
Михаил Ефремов
УФСИН прокомментировало информацию об УДО Ефремова
Эмир Кустурица
Режиссер Эмир Кустурица признался в любви к Москве
Лариса Лужина
Лужина и Высоцкий рисковали жизнью на съемках «Вертикали»
Граф Монте-Кристо
Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино
Михаил Ефремов
Ефремову согласовали ходатайство об УДО
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Боярская объяснила, почему не появляется на светских мероприятиях
Лариса Лужина
Лариса Лужина отметит 85-летие
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Сальма Хайек (фото: соцсети)
57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете
Рената Литвинова
Рената Литвинова в эффектном наряде вышла в свет
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой (фото: соцсети)
Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения
«Титаник»
Дверь из финала «Титаника» выставят на аукцион за 3,7 миллиона рублей
Константин Богомолов на съемках сериала «Кеша»
Богомолов отметил значительную роль ИИ в театральном искусстве
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса засняли на свидании
Федор Бондарчук
Бондарчук заявил о планах трансформировать франшизу «Лед»
Кадр из фильма «Аквариум»
Наш «Эквилибриум», только реалистичнее: зачем смотреть фильм «Аквариум»
Просмотрено
Разбор главных фильмов-номинантов премии «Оскар 2024»: у кого все шансы?
Валерий Ивченко
Умер артист БДТ Валерий Ивченко
Михаил Пореченков
Михаилу Пореченкову исполнилось 55 лет
Елизавета Боярская
Боярская рассказала, чем хотела заниматься вместо актерства
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры
Юрий Назаров
«Нас обманули»: Юрий Назаров о гонораре за «Маленькую Веру»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Сборы «Мастера и Маргариты» в РФ превысили 2 млрд рублей
Эвер и Дэшилл Андерсон, фото: соцсети
Дочери Миллы Йовович снялись в парных образах
Карен Шахназаров
«Мосфильм» начал съемки фильма про СВО
Премия Оскар
Какой фильм возьмет «Оскар 2024»? Угадайте главного победителя премии
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Я не киллер», хотите написать?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный тизер
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Гарфилд
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Трейлер (фр.)
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы: Часть первая
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Я не киллер (Hit Man, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Я не киллер. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Я не киллер, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь