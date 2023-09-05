Работая под прикрытием, полицейский Гэри Джонсон выдает себя за киллера и принимает заказы на убийство, чтобы затем привлечь заказчиков к ответственности. Но все идет не по плану, когда он влюбляется в женщину, обратившуюся к Гэри для того, чтобы избавиться от своего бойфренда-абьюзера. Джонсон решает помочь ей на самом деле.

«Я не киллер» (2023) — экшен-комедия Ричарда Линклейтера, основанная на реальной истории техасского полицейского, описанной в журнале Texas Monthly. Главные роли в картине сыграли Глен Пауэлл и Адриа Архона. Премьера фильма «Я не киллер» состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале 2023 года.