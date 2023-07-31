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Год рождения

2023драмакомедия

Сюжет фильма:

Молодой мечтатель Филипп живет в своих фантазиях и увлечениях. Одна из его амбициозных целей — организовать в родном Металлогорске крупнейший в мире музыкальный фестиваль. Но когда он встречает Марину, все меняется. Героев поглощает любовь, впереди маячит семейная жизнь, но и мечту Филипп оставлять не хочет. Но однажды в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. Границы между реальностью и фантастикой размываются, и потерять голову становится все проще.

«Год рождения» — романтическая кинофантазия Михаила Местецкого с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым.

Режиссер
Михаил Местецкий
В ролях
Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры5
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