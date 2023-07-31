Молодой мечтатель Филипп живет в своих фантазиях и увлечениях. Одна из его амбициозных целей — организовать в родном Металлогорске крупнейший в мире музыкальный фестиваль. Но когда он встречает Марину, все меняется. Героев поглощает любовь, впереди маячит семейная жизнь, но и мечту Филипп оставлять не хочет. Но однажды в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. Границы между реальностью и фантастикой размываются, и потерять голову становится все проще.

«Год рождения» — романтическая кинофантазия Михаила Местецкого с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым.