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Праведник

20232 ч. 20 мин.драмавоенныйисторический
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Сюжет фильма:

Во время Великой Отечественной войны перед офицером Красной Армии Николаем Киселевым стоит немыслимая задача: он должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек, обреченных на смерть в плену. Сможет ли он спасти от неминуемой жестокой расправы стариков, женщин, детей — истощенных, напуганных, потерявших близких и веру в спасение? Беженцам-евреям в сопровождении Киселева и нескольких партизан из отряда «Мститель» предстоит пройти полторы тысячи километров, и этот путь станет самым опасным испытанием в их жизни.

Режиссер
Сергей Урсуляк
В ролях
Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Чулпан Хаматова, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Довале Гликман, Дитмар Кениг, Дарья Коныжева
Страна
Россия
Премьера
16 февраля (РФ)
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Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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