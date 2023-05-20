Кинозвезда Элизабет Берри собирается сниматься в фильме о Грейси Атертон-Ю — домохозяйке, любящей жене и матери. Когда Грейси было 36 лет, ее осудили за сексуальную связь с 13-летним Джо. В тюрьме женщина родила двоих детей, а после освобождения пара поженилась. О скандале писали все газеты, но спустя годы о нем позабыли. Для подготовки к роли Элизабет приезжает в их дом, чтобы выяснить историю отношений Грейси и Джо во всех деталях.

«Май, декабрь» — драма Тодда Хейнса с Джулианной Мур и Натали Портман, основанная на реальной истории учительницы Мэри Кей Летурно, которая вышла замуж за своего бывшего ученика Вилли Фуалау.