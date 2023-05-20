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Май, декабрь

May December

IMDb7.3
Награды:
20231 ч. 53 мин.драмамелодрама

Сюжет фильма:

Кинозвезда Элизабет Берри собирается сниматься в фильме о Грейси Атертон-Ю — домохозяйке, любящей жене и матери. Когда Грейси было 36 лет, ее осудили за сексуальную связь с 13-летним Джо. В тюрьме женщина родила двоих детей, а после освобождения пара поженилась. О скандале писали все газеты, но спустя годы о нем позабыли. Для подготовки к роли Элизабет приезжает в их дом, чтобы выяснить историю отношений Грейси и Джо во всех деталях.

«Май, декабрь» — драма Тодда Хейнса с Джулианной Мур и Натали Портман, основанная на реальной истории учительницы Мэри Кей Летурно, которая вышла замуж за своего бывшего ученика Вилли Фуалау.

Режиссер
Тодд Хейнс
В ролях
Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон, Пайпер Курда, Кори Майкл Смит, Дрю Шейд, Келвин Хань Йи, Андреа Франкл, Д.В. Моффетт, Элизабет Ю, Джоселин Шелфо, Лоуренс Арансио, Чарльз Грин
Страна
США
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее
Трейлеры2
Кадры6
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