Меч короля (2023)

Дания, XVIII век. Король Фридрих V объявляет о начале освоения и заселения региона Ютландия. Провести разведку и обуздать дикие земли он отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена. Однако за стенами высоких замков не спешат подчиняться королевскому наместнику. Князья живут по своим законам и хотят самостоятельно решать судьбу своих земель. Кроме того, конфликт усиливается из-за прекрасной девы, обещанной отцом местному феодалу. Спасти ее или оставить? Там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.