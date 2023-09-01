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Меч короля

Меч короля (2023)

Bastarden

IMDb7.7
Меч короля
Награды:
20232 ч. 7 мин.драмаисторическийприключения

Сюжет фильма «Меч короля»

:

Дания, XVIII век. Король Фридрих V объявляет о начале освоения и заселения региона Ютландия. Провести разведку и обуздать дикие земли он отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена. Однако за стенами высоких замков не спешат подчиняться королевскому наместнику. Князья живут по своим законам и хотят самостоятельно решать судьбу своих земель. Кроме того, конфликт усиливается из-за прекрасной девы, обещанной отцом местному феодалу. Спасти ее или оставить? Там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.

Режиссер

Николай Арсель

В ролях

Мадс Миккельсен, Густав Линд, Аманда Коллин, Кристин Куджат Торп, Магнус Креппер, Лизе Рисом Олсен, Серен Маллинг, Томас В. Габриэльссон, Якоб Ломанн, Феликс Крамер, Мортен Хи Андерсен, Симон Беннеберг, Мартин Файфель

Страна

Дания
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

4
Кадр из Меч короля
Кадр из Меч короля
Кадр из Меч короля
Кадр из Меч короля
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Меч короля (Bastarden, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Меч короля. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Меч короля, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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