1969 год. Американский археолог и искатель приключений Индиана Джонс подозревает, что в отчаянном стремлении выиграть «космическую гонку» у Советского Союза США обратились к бывшим врагам времен Второй мировой войны. Спустя полвека Джонс и его крестница Хелена должны помешать коварным планам бывшего нациста и члена НАСА Фоллера, участвовававшего в программе по высадке на Луну.

«Индиана Джонс и циферблат судьбы» — пятый фильм о приключениях неувядающего авантюриста и пытливого археолога-исследователя.