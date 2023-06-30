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Индиана Джонс и циферблат судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny

2023боевикприключения
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Сюжет фильма:

1969 год. Американский археолог и искатель приключений Индиана Джонс подозревает, что в отчаянном стремлении выиграть «космическую гонку» у Советского Союза США обратились к бывшим врагам времен Второй мировой войны. Спустя полвека Джонс и его крестница Хелена должны помешать коварным планам бывшего нациста и члена НАСА Фоллера, участвовававшего в программе по высадке на Луну.

«Индиана Джонс и циферблат судьбы» — пятый фильм о приключениях неувядающего авантюриста и пытливого археолога-исследователя.

Режиссер
Джеймс Мэнголд
В ролях
Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Тоби Джонс, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Антонио Бандерас, Оливье Рихтерс
Страна
США
Премьера
30 июня 2023 (Мир)
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Трейлер
Кадры11
11
фотографий
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