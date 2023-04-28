Вынужденная работать по ночам, Лиза часто ездит в такси. Эти поездки становятся для девушки столь желанными минутами покоя. Саша — опытный водитель, он вызывает доверие даже у самого взыскательного клиента и знает подход к любому. Огни большого города таят множество неожиданных поворотов и страшных угроз, но главная опасность ближе, чем кажется.

«Кентавр» — психологический триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной.