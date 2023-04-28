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Кентавр

2023драматриллербоевик
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Сюжет фильма:

Вынужденная работать по ночам, Лиза часто ездит в такси. Эти поездки становятся для девушки столь желанными минутами покоя. Саша — опытный водитель, он вызывает доверие даже у самого взыскательного клиента и знает подход к любому. Огни большого города таят множество неожиданных поворотов и страшных угроз, но главная опасность ближе, чем кажется.

«Кентавр» — психологический триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной.

Режиссер
Кирилл Кемниц
В ролях
Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник
Страна
Россия
Премьера
13 июля (РФ)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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