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Страсти по Матвею

20232 ч. драмамелодрамакомедия

Сюжет фильма:

Прилежный алтарник Матвей мечтает стать священником, а дерзкая художника Агата привыкла действовать спонтанно и жить сегодняшним днем, ничего не планируя на будущее. Казалось бы, у молодых людей нет ничего общего, но их случайная встреча оборачивается нежной влюбленностью на фоне залитых летним солнцем улиц Москвы. Агату и Матвея объединяют одни и те же проблемы и ценности, но сумеют ли они осознать это по-настоящему?

«Страсти по Матвею» — романтическая комедия с Денисом Власенко и Валери Зоидовой в главных ролях.

Режиссер
Сергей Ильин
В ролях
Денис Власенко, Валери Зоидова, Анар Халилов, Ольга Бодрова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Полина Синильникова, Александр Мизев
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры28
28
фотографий
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