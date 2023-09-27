Прилежный алтарник Матвей мечтает стать священником, а дерзкая художника Агата привыкла действовать спонтанно и жить сегодняшним днем, ничего не планируя на будущее. Казалось бы, у молодых людей нет ничего общего, но их случайная встреча оборачивается нежной влюбленностью на фоне залитых летним солнцем улиц Москвы. Агату и Матвея объединяют одни и те же проблемы и ценности, но сумеют ли они осознать это по-настоящему?

«Страсти по Матвею» — романтическая комедия с Денисом Власенко и Валери Зоидовой в главных ролях.