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Бедные-несчастные

Poor Things

2023мелодрамафантастика

Сюжет фильма:

Невероятная история Беллы Бакстер — молодой женщины, возвращенной к жизни ее мужем, гениальным ученым-новатором Годвином Бакстером. Под его зорким взглядом Белла заново постигает жизнь. Она жаждет увидеть мир и наверстать все упущенные прежде возможности. Вместе с любвеобильным адвокатом Дунканом Веддерберном она отправляется навстречу приключениям по континентам, освободившись от предрассудков своего времени.

«Бедные-несчастные» — история любви и научной смелости в викторианскую эпоху от Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо.

Режиссер
Йоргос Лантимос
В ролях
Эмма Стоун, Маргарет Куэлли, Уиллем Дефо, Марк Руффало, Кристофер Эбботт, Кэтрин Хантер, Рами Юссеф, Джеррод Кармайкл, Дамиен Боннар, Вивьенн Соан
Страна
США, Ирландия
Премьера
8 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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