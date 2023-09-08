Невероятная история Беллы Бакстер — молодой женщины, возвращенной к жизни ее мужем, гениальным ученым-новатором Годвином Бакстером. Под его зорким взглядом Белла заново постигает жизнь. Она жаждет увидеть мир и наверстать все упущенные прежде возможности. Вместе с любвеобильным адвокатом Дунканом Веддерберном она отправляется навстречу приключениям по континентам, освободившись от предрассудков своего времени.

«Бедные-несчастные» — история любви и научной смелости в викторианскую эпоху от Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо.