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Подземелья и драконы: Воровская честь

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

20232 ч. 14 мин.боевикприключенияфэнтези
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Сюжет фильма:

Банда разномастных воров — главарь и бард Элгин, варвар Хольга, паладин Зенк, колдун Саймон и тифлинг-друид Дорик — отправляются на поиски реликвии, которая была украдена по их вине. Герои должны исправить свою ошибку и заодно спасти мир. Но все идет не по плану.

«Подземелья и драконы: Воровская честь» — экранизация культовой ролевой игры, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной, населенной эльфами, гномами, рыцарями, магами и множеством других персонажей.

Режиссеры
Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан Голдштейн
В ролях
Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Реге-Жан Пейдж, Хью Грант, Джастис Смит, Хлоя Коулмэн, Дэйзи Хэд, Джейсон Вонг, Николас Блейн, София Элени, Алексис Родни
Страна
США
Премьера
3 марта (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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