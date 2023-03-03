Банда разномастных воров — главарь и бард Элгин, варвар Хольга, паладин Зенк, колдун Саймон и тифлинг-друид Дорик — отправляются на поиски реликвии, которая была украдена по их вине. Герои должны исправить свою ошибку и заодно спасти мир. Но все идет не по плану.

«Подземелья и драконы: Воровская честь» — экранизация культовой ролевой игры, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной, населенной эльфами, гномами, рыцарями, магами и множеством других персонажей.