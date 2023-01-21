Двадцатилетняя студентка Марго знакомится в интернете с Робертом, замкнутым мужчиной гораздо старше нее. Несмотря на то, что первое свидание оказалось ужасным, Марго решает закончить его дома у Роберта.

«Кошки-мышки» — триллер по мотивам рассказа Кристен Рупениан под названием «Кошатник», который был опубликован в журнале The New Yorker в 2017 году и вызвал общественную дискуссию о важности активного согласия на сексуальные отношения.