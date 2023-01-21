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Кошки-мышки

Cat Person

IMDb5.9
20232 ч. драматриллер

Сюжет фильма:

Двадцатилетняя студентка Марго знакомится в интернете с Робертом, замкнутым мужчиной гораздо старше нее. Несмотря на то, что первое свидание оказалось ужасным, Марго решает закончить его дома у Роберта.

«Кошки-мышки» — триллер по мотивам рассказа Кристен Рупениан под названием «Кошатник», который был опубликован в журнале The New Yorker в 2017 году и вызвал общественную дискуссию о важности активного согласия на сексуальные отношения.

Режиссер
Сюзанна Фогель
В ролях
Эмилия Джонс, Николас Браун, Майкл Гандольфини, Хоуп Дэвис, Изабелла Росселлини, Джеральдин Висванатхан, Фред Меламед, Лиза Коши, Исаак Пауэлл, Дональд Уоткинс
Страна
США, Франция
Премьера
26 октября (РФ)
21 января (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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