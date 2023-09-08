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Мертвые не причиняют боли

Мертвые не причиняют боли (2023)

The Dead Don't Hurt

IMDb6.9
20232 ч. 9 мин.драмамелодрамавестерн

Сюжет фильма «Мертвые не причиняют боли»

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1860-е. Вивьен Ле Куди — крайне независимая продавщица цветов франко-канадского происхождения. Однажды в Сан-Франциско она знакомится с датским иммигрантом, Хольгером Олсеном, работающим плотником. Вскоре они начинают жить вместе и переезжают в Неваду. Жизнь идет своим чередом, но внезапно начавшаяся Гражданская война разлучает их, когда Хольгер отправляется сражаться на стороне Союза. Оставшейся одной, Вивьен предстоит постоять за себя в городе, который контролируют коррумпированный мэр Рудольф Шиллер и влиятельный владелец ранчо Альфред Джеффрис. Жестокий сын последнего, Уэстон, агрессивно преследует Вивьен, но она решительно настроена на сопротивление.

Драматический вестерн «Мертвые не причиняют боли» — второй фильм Вигго Мортенсена как режиссера. Главную женскую роль в фильме сыграла Вики Крипс. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто в 2023 году .

Режиссер

Вигго Мортенсен

В ролях

Вики Крипс, Вигго Мортенсен, Солли Маклауд, Гаррет Диллахант, У. Эрл Браун, Дэнни Хьюстон, Шэйн Грэхэм, Рафель Плана, Надя Литц, Колин Морган

Страна

Дания, Канада, Мексика

Премьера

8 сентября 2023 (Мир)
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Трейлер

Кадры

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мертвые не причиняют боли (The Dead Don't Hurt, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мертвые не причиняют боли. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мертвые не причиняют боли, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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