Мертвые не причиняют боли (2023)

1860-е. Вивьен Ле Куди — крайне независимая продавщица цветов франко-канадского происхождения. Однажды в Сан-Франциско она знакомится с датским иммигрантом, Хольгером Олсеном, работающим плотником. Вскоре они начинают жить вместе и переезжают в Неваду. Жизнь идет своим чередом, но внезапно начавшаяся Гражданская война разлучает их, когда Хольгер отправляется сражаться на стороне Союза. Оставшейся одной, Вивьен предстоит постоять за себя в городе, который контролируют коррумпированный мэр Рудольф Шиллер и влиятельный владелец ранчо Альфред Джеффрис. Жестокий сын последнего, Уэстон, агрессивно преследует Вивьен, но она решительно настроена на сопротивление.

Драматический вестерн «Мертвые не причиняют боли» — второй фильм Вигго Мортенсена как режиссера. Главную женскую роль в фильме сыграла Вики Крипс. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто в 2023 году .