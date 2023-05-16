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Жанна Дюбарри

Jeanne du Barry

2023драмабиографияисторический
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Сюжет фильма:

Рожденная в простой семье Жанна Вобернье использует все свое обаяние, чтобы пробиться в высшее общество. Однажды граф Жан-Батист Дюбарри, обогатившийся не в последнюю очередь благодаря усилиям Жанны, организовывает для своей любовницы встречу с королем, которая превосходит все ее ожидания. Между Людовиком XV и Жанной вспыхивает любовь с первого взгляда. Куртизанка помогает королю заново ощутить вкус жизни, отныне он хочет быть лишь с ней и делает Жанну своей официальной фавориткой, что приводит к большому скандалу.

«Жанна Дюбарри» — историческая драма об официальной фаворитке Людовика XV с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях.

Режиссер
Майвенн
В ролях
Джонни Депп, Майвенн, Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори, Бенжамен Лаверн, Марианн Басле, Индия Хэйр, Давид Декрен, Луна Карпио
Страна
Франция
Премьера
16 мая (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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