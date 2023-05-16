Рожденная в простой семье Жанна Вобернье использует все свое обаяние, чтобы пробиться в высшее общество. Однажды граф Жан-Батист Дюбарри, обогатившийся не в последнюю очередь благодаря усилиям Жанны, организовывает для своей любовницы встречу с королем, которая превосходит все ее ожидания. Между Людовиком XV и Жанной вспыхивает любовь с первого взгляда. Куртизанка помогает королю заново ощутить вкус жизни, отныне он хочет быть лишь с ней и делает Жанну своей официальной фавориткой, что приводит к большому скандалу.

«Жанна Дюбарри» — историческая драма об официальной фаворитке Людовика XV с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях.