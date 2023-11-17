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Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

2023драмабоевикприключенияфантастика
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Сюжет фильма:

18-летний Кориолан Сноу красив и обаятелен. Пока его семья переживает тяжелые времена, молодому человеку выпадает шанс изменить свою судьбу. В десятых Голодных играх Сноу должен стать наставником. К большому разочарованию Кориолана, ему достается девушка из бедного Двенадцатого дистрикта.

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» — приквел «Голодных игр», рассказывающий о молодости будущего президента тоталитарного государства Панем Кориолана Сноу.

Режиссер
Френсис Лоуренс
В ролях
Том Блит, Рэйчел Зеглер, Хантер Шафер, Питер Динклэйдж, Лаурель Марсден, Джейсон Шварцман, Эшли Ляо, Джош Андрес Ривера, София Санчез, Кьелл Брутшайдт, Маккензи Лэнсинг, Лилли Мария Купер, Ник Бенсон, Зои Рене
Страна
США
Премьера
17 ноября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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