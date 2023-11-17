18-летний Кориолан Сноу красив и обаятелен. Пока его семья переживает тяжелые времена, молодому человеку выпадает шанс изменить свою судьбу. В десятых Голодных играх Сноу должен стать наставником. К большому разочарованию Кориолана, ему достается девушка из бедного Двенадцатого дистрикта.

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» — приквел «Голодных игр», рассказывающий о молодости будущего президента тоталитарного государства Панем Кориолана Сноу.