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Оставь мир позади

Leave the World Behind

2023драматриллер

Сюжет фильма:

Отдых Аманды и Клэя с их детьми-подростками драматично обрывается, когда на пороге их арендованного дома появляется семья его владельцев. В новостях сообщают, что вся страна подверглась кибератаке, и повсеместно замечено нарушение связи. Вскоре интернет, телевидение, радио и стационарные телефоны перестают работать вовсе, и возможности узнать, что происходит, не остается совсем. Тем временем, в округе наблюдаются странные звуковые удары, а животные начинают перемещаться странным образом. Две семьи пытаются выжить посреди хаоса, когда параноидальный бред оказывается реальностью.

«Оставь мир позади» — экранизация одноименного романа Румаана Алама с Джулией Робертс, Итаном Хоуком и Махершалой Али.

Режиссер
Сэм Эсмейл
В ролях
Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук, Райан Кира Армстронг, Чарли Эванс, Миха’ла Херролд
Страна
США
Премьера
8 декабря (Мир)
8 декабря (Онлайн-премьера)
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