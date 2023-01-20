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Честная игра

Fair Play

IMDb7.3
20231 ч. 53 мин.драматриллердетектив

Сюжет фильма:

Эмили и Люк — молодая успешная пара из Нью-Йорка, они помолвлены и все еще не могут насытиться друг другом. Оба работают в одной крупной финансовой компании, и однажды у них появляется шанс на повышение. Поначалу возлюбленные искренне поддерживают друг друга, но вскоре их отношения начинают рушиться под натиском конкуренции за желанную должность.

«Честная игра» — эротический триллер о власти и эгоизме, которые разрушают любовь.

Режиссер
Хлоя Домон
В ролях
Фиби Дайневор, Олден Эренрайк, Эдди Марсан, Рич Соммер, Себастьян де Соуса, Джеральдин Сомервилль, Джим Старджон, Джейми Уилкс, Сиа Алипур, Ясин Рамуль, Брэндон Бассир
Страна
США
Возрастные ограничения
18 +
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