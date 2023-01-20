Эмили и Люк — молодая успешная пара из Нью-Йорка, они помолвлены и все еще не могут насытиться друг другом. Оба работают в одной крупной финансовой компании, и однажды у них появляется шанс на повышение. Поначалу возлюбленные искренне поддерживают друг друга, но вскоре их отношения начинают рушиться под натиском конкуренции за желанную должность.

«Честная игра» — эротический триллер о власти и эгоизме, которые разрушают любовь.